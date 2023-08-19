Hastane önünde taksi çilesi | Kısa mesafe, değişim saat ve trafik! Taksiye binilmiyor

2. taksici ile yaşanan diyalog

-Uzağa gitmiyorum çünkü paydos saati. Saat iki buçuk, yarım saat sonra arabayı vereceğim. Karşıya desen olurdu.

- Ben uzağa gitsem bu halimle almayacak mısın, gözünü sevdiğim.

- Abi bu işin de bir şeyi var.

- Neyi var abi bu işin mesela?

- Paydos saati var.

- Ben nasıl gideceğim eve bu halimle?

- Vardiya değiştiren bir insanla gideceksin.

- Ama nasıl ayarlayayım, nereden bilebilirim ben abi onu.