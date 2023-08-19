19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Hastane önünde taksi çilesi | Kısa mesafe, değişim saat ve trafik! Taksiye binilmiyor

Hastane önünde taksi çilesi | Kısa mesafe, değişim saat ve trafik! Taksiye binilmiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
ABONE OL
Hastane önünde taksi çilesi | Kısa mesafe, değişim saat ve trafik! Taksiye binilmiyor

İstanbul'da çözüm bulunamayan en önemli problemlerin başında taksi krizi var. Tarifeler daha birkaç gün önce değişti. Ücret arttı ama buna rağmen hala müşteri seçen mesafeyi ya da güzergahı beğenmeyip yolcu alamayan taksiciler var. A Haber ekipleri bir kez daha deneyimledi bunu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önünden taksiye binmeye çalıştı. Bakın o çaba ne kadar sürdü, neyle karşılaştılar…

İster hasta, ister yaşlı, ister ise acelesi olsun. Bazı taksiciler için bunların hiçbir önemi yok. Ama bahaneleri çok. Müşteri ya da güzergah beğenmiyorlar yollarına devam ediyorlar.

A Haber ve ATV ekipleri de İstanbul'da çare bulunamayan taksi sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Ekiplerimiz başında bandaj, alnında yara, boynunda boyunluk, kolunda askı ve sarılmış kolla birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önünde taksi aradı. Taksiye binmeye çalıştı bakalım bu sınavı başarıyla atlatabildi mi?

1. taksici ile yaşanan diyalog

-Abi Aksaray'a gideceğiz.

- Benim yolum bu tarafa gider abi.

- Abi halime baksana. Adam hasta, sakat.

- Gel abi gel tamam.

- Tamam abi tamam, bırak.

2. taksici ile yaşanan diyalog

-Uzağa gitmiyorum çünkü paydos saati. Saat iki buçuk, yarım saat sonra arabayı vereceğim. Karşıya desen olurdu.

- Ben uzağa gitsem bu halimle almayacak mısın, gözünü sevdiğim.

- Abi bu işin de bir şeyi var.

- Neyi var abi bu işin mesela?

- Paydos saati var.

- Ben nasıl gideceğim eve bu halimle?

- Vardiya değiştiren bir insanla gideceksin.

- Ama nasıl ayarlayayım, nereden bilebilirim ben abi onu.

3. taksici ile yaşanan diyalog:

- Karşıya geçer misin?

- Abi vallahim işim var.

- Ama hastam var bak. Çekmeköy'e. Yani ters diye mi, değişim falan mı?

- Değişim saatimiz abi çünkü şey oluyor.

- Ama araba bulamıyoruz. Size çok sıkıntı olur mu?

- Yetişemem.

A Haber ve ATV haber ekibinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önündeki bekleyişi, yaklaşık 2 saat sürdü. Geçen zaman dilimi içinde, birçok taksici geçti oradan. Ama sonuç değişmedi.

4. taksici ile diyalog

- Siz değişim saatinde yolcu alıyor musunuz?

-İstikametime doğru alıyorum.

5. taksici ile diyalog

- Yardımcı olacaksan binelim. Bak bir saattir araba arıyorum, bulamıyorum.

- İstersen Marmaray'a kadar bırakayım.

- Yok, hiç halim yok, dermanım yok, gözünü seveyim.

Kimi durup, türlü bahaneler üretti. Kimi ise hastayı gördüğü halde, durmadan ilerledi. Ekiplerimiz defalarca taksi diye bağırmasına rağmen dönüp bakmadılar bile. Neyse ki, işini hakkıyla yapan taksiciler de vardı.

6. taksici ile diyalog:

- Beni böyle görüp, nasıl almıyor taksici?

- O aile terbiyesinde, aile kültüründe aldığı zayıf bir terbiyedir bana göre.

Hastane önünde taksi çilesi HASTANE ÖNÜNDE TAKSİ ÇİLESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un İBB sorunu var "İSTANBUL'UN İBB SORUNU VAR"
Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası! YOLCU SEÇİP MESAFE SORAN TAKSİCİLERE PARA CEZASI!
İstanbul’da taksicilerin ekstra zam talebine ret İSTANBUL'DA TAKSİCİLERİN EKSTRA ZAM TALEBİNE RET

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA