Adil Karaismailoğlu taksicilerle bir araya geldi: İstanbul’un İBB sorunu var

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bağcılar Taksiciler Odası esnafıyla bir araya geldi. Karaismailoğlu, taksicilerin sorunlarını dinledi, megakentte ulaşımda yaşanan sıkıntıları hatırlattı, "İstanbul'da İBB sorunu var" dedi.

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