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Adil Karaismailoğlu taksicilerle bir araya geldi: İstanbul’un İBB sorunu var

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Giriş: 18.08.2023 09:54
Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bağcılar Taksiciler Odası esnafıyla bir araya geldi. Karaismailoğlu, taksicilerin sorunlarını dinledi, megakentte ulaşımda yaşanan sıkıntıları hatırlattı, "İstanbul'da İBB sorunu var" dedi.
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İstanbul’un İBB sorunu var
"İstanbul’un İBB sorunu var"
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