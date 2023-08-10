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Haberler Galeri Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

"İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşar tarafından sorgulanıyor. UKOME toplantısında alınan karara göre, İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifelerine gelen yüzde 51.52'lik zammın geçerli olacağı tari merak ediliyor. Peki, İETT, taksi, metro, metrobüs, Marmaray zammı ne zaman uygulanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 09:56
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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranı açıklandı. Yeni zamlarla birlikte, metro, otobüs, metrobüs ve vapur ücretleri merak ediliyor. Peki, otobüs, metro, metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Abonman öğrenci ücreti kaç TL? İşte, İstanbul'da toplu taşım ücretleri 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

ZAMLI TAKSİ ÜCRETLERİ!

Taksilerin açılış ücreti yüzde 51.52 artışla 12.65 TL'den, 19.17 TL'ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL'den 12.89 TL'ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL'den yüzde 75'lik artışla 70 TL'ye çıkarıldı.

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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

AKBİL ÜCRETLERİ

İstanbulkart tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den 1.177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı.

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Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu.