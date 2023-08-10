Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam oranı açıklandı. Yeni zamlarla birlikte, metro, otobüs, metrobüs ve vapur ücretleri merak ediliyor. Peki, otobüs, metro, metrobüs fiyatları ne kadar oldu? Abonman öğrenci ücreti kaç TL? İşte, İstanbul'da toplu taşım ücretleri 2023...