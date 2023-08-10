10 Ağustos 2023, Perşembe
Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...
"İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşar tarafından sorgulanıyor. UKOME toplantısında alınan karara göre, İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifelerine gelen yüzde 51.52'lik zammın geçerli olacağı tari merak ediliyor. Peki, İETT, taksi, metro, metrobüs, Marmaray zammı ne zaman uygulanacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 09:56
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