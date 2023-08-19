Seçimlerde 'sıfır' oy katkısıyla CHP'den 10 milletvekili koparan Ahmet Davutoğlu: Sanki biz CHP'yi dolandırdık
Seçimlerde CHP'nin küçük ortakları hiçbir oy katkısı yapmamasına rağmen CHP'den kopardıkları 40 milletvekiliyle Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza attı. Bu eleştirilere ilişkin konuşan 'sıfır' oy katkılı Ahmet Davutoğlu "Sanki biz CHP'yi dolandırdık. Beraber kazandık beraber kaybettik." dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yanına HDPKK'nın yanısıra İYİ Parti ve küçük ortaklarını alan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşadı.
OY DESTEĞİ ALAMADAN 40 VEKİL KAPTIRDILAR
Özellikle Gelecek Partisi,DEVA Partisi, Demokrat Parti koalisyona verdiği sıfır oy katkısı ile Kılıçdaroğlu'na ters köşe yaptı. Bunun yanında CHP koalisyondaki diğer partilere kendi listelerinden tam 40 milletvekili kaptırdı.
TÜRK SİYASETİNİN EN BÜYÜK SÖĞÜŞÜ
Türk siyasi tarihinin en büyük "söğüşü" olarak tarihe geçen bu olay sonrası minik ortakların Kılıçdaroğlu'na karşı kullandığı söylemlerde de büyük bir değişim oldu.
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'na güzellemeler yapan liderler, seçimlerdeki mağlubiyet sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
"EN SON TERCİHİM CHP LİSTESİYDİ"
Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
"15 VEKİL EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"
Partisinin olağan kurultayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşurken "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi.
Bu açıklamalar sıcaklığını korurken, küçük ortaklardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan yeni açıklamalarda geldi.
"SANKİ BİZ CHP'Yİ DOLANDIRDIK"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada kendilerinin haksız yere eleştirildiğini ifade ederken "Sanki biz CHP'yi dolandırdık. Beraber kazandık beraber kaybettik." dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise açıklamasında CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
"SİZ HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?"
Babacan " Sesi çok çıkanlara sormak lazım, CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanabilmesi mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz?" ifadelerini kullanırken yerel seçimi işaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan açıklamasının devamında "Yerel seçim geliyor, hadi İstanbul'da Ankara 'da desinler ki biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız, hadi yapsınlar. Böyle bir şey mümkün mü?" ifadelerini kullandı.
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