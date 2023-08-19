Seçimlerde ’sıfır’ oy katkısıyla CHP’den 10 milletvekili koparan Ahmet Davutoğlu: Sanki biz CHP’yi dolandırdık

"SİZ HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?"

Babacan " Sesi çok çıkanlara sormak lazım, CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanabilmesi mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz?" ifadelerini kullanırken yerel seçimi işaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan açıklamasının devamında "Yerel seçim geliyor, hadi İstanbul'da Ankara 'da desinler ki biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız, hadi yapsınlar. Böyle bir şey mümkün mü?" ifadelerini kullandı.