İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası! Taşkınlık yapan şoföre gözaltı!
İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi. Yolcu seçtiği ve fren lambası yanmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü ise, aracının bağlanacağını öğrenince "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurdu. Olayın ardından taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetimler yapıldı.
YOLCU SEÇİP SEÇMEDİKLERİ KONTROL EDİLDİ
Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.
Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 3 taksi sürücüsüne toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.
Taksiler çekici yardımıyla kaldırılırken çalışma ruhsatları askıya alındı. Ceza kesilen 2 taksi sürücüsü polise tepki göstererek yolcu seçmediklerini iddia etti.
CEZA KESİLEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ POLİSLERE HAKARET ETTİ
Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek küfür ve tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.
Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!
- Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?
- LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
- İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
- Galatasaray'da Zaniolo yolcu oluyor! İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Sözleşme şartları...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN sonu...
- İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?
- EYT'de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?
- 2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...
- YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
- AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...