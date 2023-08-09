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İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası! Taşkınlık yapan şoföre gözaltı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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İstanbul’da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası! Taşkınlık yapan şoföre gözaltı!

İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde üç taksi şoförüne para cezası kesildi. Yolcu seçtiği ve fren lambası yanmadığı için ceza kesilen bir taksi şoförü ise, aracının bağlanacağını öğrenince "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurdu. Olayın ardından taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetimler yapıldı.

YOLCU SEÇİP SEÇMEDİKLERİ KONTROL EDİLDİ

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 3 taksi sürücüsüne toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.

Taksiler çekici yardımıyla kaldırılırken çalışma ruhsatları askıya alındı. Ceza kesilen 2 taksi sürücüsü polise tepki göstererek yolcu seçmediklerini iddia etti.

CEZA KESİLEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ POLİSLERE HAKARET ETTİ

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek küfür ve tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.

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