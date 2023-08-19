Ümit Özdağ’dan Ali Babacan’ın mutabakat eleştirilerine sert yanıt: Utanmazlığa nefis bir örnek

CHP'YE SAĞLI SOLLU: SESİ ÇOK ÇIKANLARA SORUYORUM SEÇİM KAZANMALARI MÜMKÜN MÜ YA

Babacan, "Ben şimdi o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP'nin kendi başına Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya" dedi.

Babacan bir yerel seçim resti çekerek, "Yerel seçimler geliyor, hadi İstanbul ve Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız desinler..." ifadelerini kullandı.