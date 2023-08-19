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Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'ın mutabakat eleştirilerine sert yanıt: Utanmazlığa nefis bir örnek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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Ümit Özdağ’dan Ali Babacan’ın mutabakat eleştirilerine sert yanıt: Utanmazlığa nefis bir örnek

Seçimlerde hiçbir oy katkısı vermeden CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortaklardan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ile imzalanan gizli protokolü hedef aldı. Babacan, mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı. Bu açıklama sonrası sosyal medya hesabından Babacan'ı hedef alan Ümit Özdağ ise "Bana utanmazlığı anlatabilir misin derseniz aşağıdaki konuşma nefis bir örnek. Hem CHP seçmeninin oyu ile TBMM’ye gireceksin hem CHP’yi küçümseyeceksin." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlerde hiçbir oy katkısı vermeden CHP'den çok sayıda milletvekili koparan DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler sürüyor.

KİM KAÇ VEKİL KOPARDI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme karşılığında CHP listelerine adını yazdıran DEVA 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili Demokrat Parti ise 3 vekil kopardı.

ÖZDAĞ İLE AYRI ANLAŞMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da gizli bir protokolle 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü aldığı ortaya çıkarken bu protokole ilişkin tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında hem CHP'yi hedef aldı hem de Kılıçdaroğlu'na Özdağ ile imzalanan protokol üzerinden yüklendi.

CHP'YE SAĞLI SOLLU: SESİ ÇOK ÇIKANLARA SORUYORUM SEÇİM KAZANMALARI MÜMKÜN MÜ YA

Babacan, "Ben şimdi o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP'nin kendi başına Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya" dedi.

Babacan bir yerel seçim resti çekerek, "Yerel seçimler geliyor, hadi İstanbul ve Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız desinler..." ifadelerini kullandı.

İTİRAFLARDA BULUNDU

Babacan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için itiraflarda da bulundu.

Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.

"ÖZDAĞ İLE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA BİZİ ÜZDÜ"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı.

Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bir tarafta 6 partinin imzaladığı mutabakat var diğer tarafta gizli anlaşma var uygulama günü geldiğinde ne olurdu bilmiyorum." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ: UTANMAZLIĞA NEFİS BİR ÖRNEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ali Babacan'a olay bir yanıt vererek gerilimi yükseltti.

Twitter üzerinden Babacan'ın konuşmalarını paylaşan Özdağ bu sözlerin utanmazlığın nefis bir örneği olduğunu söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bana utanmazlığı anlatabilir misin derseniz aşağıdaki konuşma nefis bir örnek. Hem CHP seçmeninin oyu ile TBMM'ye gireceksin hem CHP'yi küçümseyeceksin. Üstüne üstlük Zafer Partisi'nin desteği ile Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, CHP-Zafer Partisi protokoluna uymazdı diyerek Kılıçdaroğlu'nu zan altında bırakacaksın. Takdiri CHP'ne oy veren değerli vatansever seçmenlerin takdirine bırakıyorum."

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