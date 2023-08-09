İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından Taksiciler Esnaf Odası'nın ekstra zam talebine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden ret geldi. Birlik, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi üzerine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.
UKOME'nin zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, yeni oran belirlenmesi için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'ne başvurdu. Yazılı açıklama yapan İSTESOB ise, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle birliğin, UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı." denildi.
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