09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret

İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
İstanbul’da taksicilerin ekstra zam talebine ret

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından Taksiciler Esnaf Odası'nın ekstra zam talebine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden ret geldi. Birlik, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi üzerine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, "UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkimiz yok." açıklamasını yaptı.



UKOME'nin zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, yeni oran belirlenmesi için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'ne başvurdu. Yazılı açıklama yapan İSTESOB ise, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle birliğin, UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA