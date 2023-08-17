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Vatan Caddesi'nde korku dolu anlar! İETT otobüsünün körüğü bomba gibi patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Vatan Caddesi’nde korku dolu anlar! İETT otobüsünün körüğü bomba gibi patladı

İstanbul'da her gün İETT otobüsü ve metrobüslerde yaşanan arızalar vatandaşları çileden çıkarıyor. Bugün sabah saatlerinde Eminönü'nde bir otobüs denize düşerken, akşam saatlerinde de Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken İETT otobüsünün körüğü patladı.

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