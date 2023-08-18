İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi! Ulaşım neler oluyor? İBB ulaşımda neden yolda kaldı?

İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor. İETT otobüsleri, bozuluyor, yanıyor, yetmiyor denize uçuyor. İstanbullu dört yıldır ulaşım çilesi yaşıyor. Son olarak Eminönü'nde park halindeki İETT otobüsünün denize düşmesi ise, pes dedirtti. Ulaşımda neler oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

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