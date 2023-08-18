Rusya'ya rağmen ilk sefer! Ukrayna'dan yola çıkan ilk ticari gemi Karadeniz'i geçti
Tahıl anlamasından çekilen Rusya tüm gemilerin askeri hedef sayılacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen Ukrayna'dan yola çıkan ilk ticari gemi Karadeniz'i geçerek İstanbul'a ulaştı. Gemi Rusya'nın hedefi olmadan Karadeniz'i nasıl geçti? Bundan sonra Ukrayna'dan gemiler aynı yolu izleyerek Karadeniz'i geçebilecek mi? Rusya'nın yaklaşımı ne olacak? Tahıl koridoru devam mı, yeni rota mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Gemi Rusya'nın hedefi olmadan Karadeniz'i nasıl geçti? Bundan sonra Ukrayna'dan gemiler aynı yolu izleyerek Karadeniz'i geçebilecek mi? Rusya'nın yaklaşımı ne olacak? Tahıl koridoru devam mı, yeni rota mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:
Savaşın başladığı ilk günden beri Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği gibi Rusya'nın kendince kutsal savaş olarak gördüğü Ukrayna harekatı ya da işgali ile ilgili kompartıman anlayışı içerisinde gıda meselesinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Silolarda bekletilen milyonlarca ton buğdayın ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi hususunda çok önemli bir diplomasi yürütüldü.
Herkesin bildiği Dolmabahçe görüşmelerinde BM sekreterinin katılımıyla Türkiye'nin arabuluculuğunda taraflar bir araya gelerek tahıl anlaşması yapıldı. İstanbul'da bunun yürümesi için bir koordinasyon merkezi kuruldu. O zamandan beri 30 milyon tondan fazla buğdayın taşındığını gördük. Ancak oranlara bakıldığı zaman buradaki buğdayın çoğunlukla refah ülkelerine gittiğini gördük. Rusya'da bundan rahatsızlık duydu.
Bu anlaşmanın bitmesi için birçok faili meçhul saldırılar oldu. Türkiye'nin arabuluculuğunu istemeyen savaşın sürmesini isteyen karanlık güçler bu süreci baltalamak istedi. Kerç Köprüsü'nün vurulmasından sonra Putin bu anlaşmadan çekildi. Verilen sözler yerine getirilmeden geri dönmeyeceğinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridorunun insanlık koridoru olduğunu söyleyerek Rusya'yı tekrar masaya getirmek için mücadele veriyor.
Ancak Batı burada alternatif rotalar araştırmaya başladı. Gemilerin Tuna Nehri'ne yanaşması ve Romanya üzerinden taşınması planlanıyor. ABD'nin de bunun için girişimleri var. Tuna Nehri ve Baltık projesi sürdürülebilir değil. Demiryolları gündeme geldi ancak Ukrayna ve Avrupa'nın demiryolları bambaşka bir çerçeveye sahip. Ray aralığının farklı olması sebebiyle bu da imkansız. Yani Rusya'sız bir anlaşmanın yapılması son derece zor. Türkiye tahıl anlaşması ile barış anlaşmasının kapısını açmanın derdinde. Ağustos ayı içerisindeki görüşmelerde bu ön planda olacak.
Türkiye'yi yanına alan kazanır. Rusya ve Ukrayna Türkiye ile ayrı anlaşma yapmak istiyor. Aslında Türkiye bu krizin arasında parlıyor. Türkiye burada parlayan bir arabulucu haline geliyor. Alternatif rotalarda Türkiye olmadan olmuyor. Ancak Türkiye burada 3 ülke olarak beraber hareket etmek istiyor. Ve anlaşmanın tekrara canlanmasını istiyor. Diğer türlü yapılan hamleler savaşın tansiyonunu çıkarmaktan başka işe yaramayacak. Yeni tahıl anlaşması yeni durumlar üzerinden kurulacaktır."
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