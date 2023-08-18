Rusya’ya rağmen ilk sefer! Ukrayna’dan yola çıkan ilk ticari gemi Karadeniz’i geçti

Ancak Batı burada alternatif rotalar araştırmaya başladı. Gemilerin Tuna Nehri'ne yanaşması ve Romanya üzerinden taşınması planlanıyor. ABD'nin de bunun için girişimleri var. Tuna Nehri ve Baltık projesi sürdürülebilir değil. Demiryolları gündeme geldi ancak Ukrayna ve Avrupa'nın demiryolları bambaşka bir çerçeveye sahip. Ray aralığının farklı olması sebebiyle bu da imkansız. Yani Rusya'sız bir anlaşmanın yapılması son derece zor. Türkiye tahıl anlaşması ile barış anlaşmasının kapısını açmanın derdinde. Ağustos ayı içerisindeki görüşmelerde bu ön planda olacak.