Dünyanın en büyük teknoloji festivali: TEKNOFEST! Savunma Sanayii Başkanı A Haber’de

HANGİ ALANLARDA YARIŞMALAR VAR?

Çok farklı kategoriler var. Drone yarışmalarından, su altı robot yarışmalarına otonom sistemlerden hacking yarışmalarına varana kadar bir çok alanda yarışmalar var. Gençler için çok önemli bir platform. Kendilerini özellikle teknoloji anlamında yapmak istedikleri çalışmalar için ortaya konulmuş bir imkan var. Bu sene TEKNOFEST'te 6. sene. Bu yarışmalara katılanlar içinde kendilerine istihdam fırsatı bulan gençlerimiz oldu. Girişimcilik yapan gençlerimiz oldu."