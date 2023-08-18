Dünyanın en büyük teknoloji festivali: TEKNOFEST! Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de
Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e geri sayım sürüyor. 30 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek etkinlik öncesi Aksaray'da drone ve roket yarışmaları düzenleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün değerlendirdi.
Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST yarışlarının bir bölümü Aksaray'da yapılıyor. TEKNOFEST 30 Ağustos'ta Ankara'da olacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün A Haber'in sorularını yanıtladı.
Heyecanlı olduklarını ifade Prof. Haluk Görgün, "TEKNOFEST yarışmalarını bu sene Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak 3 ilimizde düzenliyoruz. İstanbul ayağı tamamlandı. Ankara ve İzmir'de TEKNOFEST olacak." dedi.
Haluk Görgün'ün öne çıkan sözleri:
"Ankara finalleri öncesi Roketsan'ın düzenlediği roket yarışmaları için Aksaray'dayız. 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda finallerde 64 takımımız var. Sabah ilk atışlar yapıldı. 5 takımımız atışlarını yaptı. Diğer ekiplerimiz entegrasyon çalışmalarına devam ediyor. Hazırlıklar son derece iyi gidiyor. Gençlerimiz çok motive ve gayretliler.
"ATIŞ MERKEZİ VE RAMPALAR VAR"
Burada bir atış merkezimiz var bunun yanında bir atış rampamız var. Burada arkadaşlarımız roketlerini hazırlıyor ve atış merkezinden komutlar veriliyor ve atışlar gerçekleştiriliyor. Burası adeta bir yer kontrol istasyonu gibi çalışıyor.
"GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"
Ekipler rampalara roketlerini yerleştirdikten sonra bu merkeze geliyor. Ateşleme yapılıyor ve füze-roket atışı son bulana kadar yerene inene kadar buradan takip ediliyor. Bu yarışmalar gençler için çok önemli bir fırsat. TEKNOFEST yarışmaları bilindiği gibi bir platform oluşturuyor. Onların fikirlerini enerjilerini onların özgün ortaya koyabilecekleri teknik mühendislik çözümlerini oluşturmak için önemli bir yer.
HANGİ ALANLARDA YARIŞMALAR VAR?
Çok farklı kategoriler var. Drone yarışmalarından, su altı robot yarışmalarına otonom sistemlerden hacking yarışmalarına varana kadar bir çok alanda yarışmalar var. Gençler için çok önemli bir platform. Kendilerini özellikle teknoloji anlamında yapmak istedikleri çalışmalar için ortaya konulmuş bir imkan var. Bu sene TEKNOFEST'te 6. sene. Bu yarışmalara katılanlar içinde kendilerine istihdam fırsatı bulan gençlerimiz oldu. Girişimcilik yapan gençlerimiz oldu."
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