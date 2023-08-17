AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Suya gömülen İETT otobüsü Ekrem İmamoğlu ile sembolleşti
İstanbul Eminönü'nde park halindeyken bir anda denize düşen İETT otobüsü güne damgasını vurdu. Bu yaşananlar CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Konuyu A Haber’e yorumlayan ve otobüsün batma anının İmamoğlu ile sembolleştiğini ifade eden AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, “Bugün itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanması mümkün değildir” dedi.
Eminönü Haliç metro İETT durağında park halinde duran İETT otobüsü bir anda hareket ederek denize düştü.
İstanbul'da yaşanan bu skandal görüntü CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin geldiği son noktanın fotoğrafı olarak yorumlandı.
Son yaşanan skandalı A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına yorumlayan AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, yerel seçimler ve İmamoğlu ile ilgili önemli mesajlar verdi.
"İETT OTOBÜSÜ İMAMOĞLU İLE SEMBOLLEŞTİ"
İETT otobüsünün denize gömülme anının İmamoğlu açısından "sembol" olarak niteleyen Yayman, "Tarih Ekrem İmamoğlu'nu o otobüsün denize düşmesi ve batması ile kaydedecek, toplumsal hafızada ve bellekte bu gözükecek." dedi.
"İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL'U KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Yayman, "Bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim: İster kamuoyu araştırmalarına bakılsın, ister İstanbul sokaklarındaki fısıltı gazetelerine bakılsın, vatandaşa tek tek sorulsun! Bugün itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması mümkün değildir. Bunu Allah nasip ederse 31 Mart 2024 seçimlerinde kazanamayacağı artık netleşmiştir. Ve bu CHP eliyle olacaktır. Sokak Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da istememektedir. Bu otobüsün görüntüsü sıradan bir görüntü değildir. İstanbul halkı aydındır, bilinçlidir ve hizmete oy verir. Şehir çok büyük hizmetler beklemektedir. " ifadelerine yer verdi.
NELER YAŞANDI?
Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde İETT garajındaki otobüs duraklarında park halinde olan ve EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.
Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinçler de çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gönderildi.
İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, denize dalarak otobüsün yerini tespit etti.
Dalgıçlar daha sonra vince takılı olan halatları da otobüse bağladı.
2. SKANDAL! OTOBÜS SUYA BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ
Vinç yardımıyla denizden çıkarılırken halatlardan birinin kopması üzerine otobüsün bir kısmı tekrar suya düştü.
7 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Otobüs, kopan halatın yeniden bağlanmasının ardından yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda karaya çıkarıldı.
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