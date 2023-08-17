AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Suya gömülen İETT otobüsü Ekrem İmamoğlu ile sembolleşti

Son yaşanan skandalı A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına yorumlayan AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, yerel seçimler ve İmamoğlu ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"İETT OTOBÜSÜ İMAMOĞLU İLE SEMBOLLEŞTİ"

İETT otobüsünün denize gömülme anının İmamoğlu açısından "sembol" olarak niteleyen Yayman, "Tarih Ekrem İmamoğlu'nu o otobüsün denize düşmesi ve batması ile kaydedecek, toplumsal hafızada ve bellekte bu gözükecek." dedi.