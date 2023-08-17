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Son dakika: İETT otobüsü denize düştü! Ölü ve yaralı var mı? A Haber olay yerinde

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Son dakika: İETT otobüsü denize düştü! Ölü ve yaralı var mı? A Haber olay yerinde

Son dakika haberleri... Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu aktardı.

CHP'li İBB'nin ulaşımdaki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü.

Ahmet Nazif Vural'ın bölgeden aktardıkları:

"Biz şu anda İETT peronundayız. Bir otobüs el freni boşalması sebebiyle denize düştü. Otobüs kıyıda bulunan iki geminin arasında battı. İçine su almasından sonra tamamen denizin dibine indi.

Bölgede itfaiye, İETT ve Sahil Güvenlik ekipler otobüsün kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah 7'de İETT şoförünün geldiği aracı çalıştırıp indiği ve aracın sonra düştüğü öğrenildi. Burada iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya el freni boşaldı ya da el freni çekilmedi. Araştırmalar devam ediyor. Bölgede bulunan İETT şoförleri aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı."

A Haber'e konuşan denize düşen otobüsün şoförü aracı çalıştırdığını indikten sonra bu durumun meydana geldiğini söyledi. Son zamanlarda İETT otobüslerinde yaşanan arızaların üstüne böyle bir olayın yaşanması endişeye yol açtı.

Otobüsün 6 yaşında olduğu ve bakımlarının yapıldığı açıklandı ancak el freninin boşalması akıllarda soru işaretine yol açtı. Bakımları yapıldığı söylenen otobüs denizin dibine battı.

Edinilen son bilgilere göre; otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"
Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İSTANBULLUNUN ÇİLESİ BİTMİYOR
İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İETT otobüsü denize düştü! İETT OTOBÜSÜ DENİZE DÜŞTÜ!
İETT otobüsü denize düştü! A Haber olay yerinde İETT OTOBÜSÜ DENİZE DÜŞTÜ! A HABER OLAY YERİNDE

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