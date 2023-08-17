Son dakika: İETT otobüsü denize düştü! Ölü ve yaralı var mı? A Haber olay yerinde
Son dakika haberleri... Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu aktardı.
CHP'li İBB'nin ulaşımdaki rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü.
Ahmet Nazif Vural'ın bölgeden aktardıkları:
"Biz şu anda İETT peronundayız. Bir otobüs el freni boşalması sebebiyle denize düştü. Otobüs kıyıda bulunan iki geminin arasında battı. İçine su almasından sonra tamamen denizin dibine indi.
Bölgede itfaiye, İETT ve Sahil Güvenlik ekipler otobüsün kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah 7'de İETT şoförünün geldiği aracı çalıştırıp indiği ve aracın sonra düştüğü öğrenildi. Burada iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya el freni boşaldı ya da el freni çekilmedi. Araştırmalar devam ediyor. Bölgede bulunan İETT şoförleri aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı."
A Haber'e konuşan denize düşen otobüsün şoförü aracı çalıştırdığını indikten sonra bu durumun meydana geldiğini söyledi. Son zamanlarda İETT otobüslerinde yaşanan arızaların üstüne böyle bir olayın yaşanması endişeye yol açtı.
Otobüsün 6 yaşında olduğu ve bakımlarının yapıldığı açıklandı ancak el freninin boşalması akıllarda soru işaretine yol açtı. Bakımları yapıldığı söylenen otobüs denizin dibine battı.
Edinilen son bilgilere göre; otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.
"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"
Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.
İSTANBULLUNUN ÇİLESİ BİTMİYOR
İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı.
O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın almak isteyene yol haritası geldi! İslam Memiş açıkladı! Atakları duyan kuyumcuya koştu!
- Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi duyurdu, kademeli açılacak! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara okul açılış tarihi
- Emeklilere beklenen müjde geldi! Sabah 06.00'da duyuruldu: Hesaplara yatmaya başladı! SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli maaş! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2023-2024? Öğretmenlere kırtasiye ödeneği ne zaman yatar?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
- ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...
- Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Deprem riski en az olan iller belli oldu! 1.2.3 derece risk taşıyanlar da tek tek sıralandı! Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin...
- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
- SSK-SGK, Bağkur'a yeni zam tablosu kesinleşti! Oran ve tarih detayına dikkat! Emekliye: 10.000 TL + seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak....
- MEB son dakika açıklama ile duyurdu! Bakan Yusuf Tekin tek tek açıkladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...