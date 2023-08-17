Son dakika: İETT otobüsü denize düştü! Ölü ve yaralı var mı? A Haber olay yerinde

Edinilen son bilgilere göre; otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İSTANBULLUNUN ÇİLESİ BİTMİYOR

İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapanırken, otobüste bulunan onlarca vatandaşta otobüsten inerek yürümek zorunda kaldı.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.