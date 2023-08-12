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İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

İstanbul'un en büyük çilelerinden olan toplu taşımada hemen hemen her gün arıza ya da kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun yüzü hiç gülmedi. Vatandaş, hizmet alma noktasında sıkıntı yaşadığı toplu taşımaya bir de son 4 yılda yüzde 400'ün üstünde zam ödedi. İETT'nin arıza haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım tarafından paylaşılan görüntüde seyir halindeki bir İETT otobüsünün dumanlar çıkardığı görüldü.

İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. En büyük vaatlerinden biri İstanbul'da toplu ulaşıma çözüm olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana sorunlara çare üretmediği gibi yaşanan problemler katlanarak büyüdü.

TOPLU TAŞIMA ÇİLESİ
İstanbulluların yüzü 4 yıldır gülmezken, bir de iyi şartlarda hizmet alamadığı toplu taşımaya yüzde 400'ün üstünde zamlı fiyatlarla binmek zorunda kaldı. Kent genelinde İETT, metrobüs ve metro seferlerinde her gün sıkıntılara yenileri ekleniyor. Kimi zaman araçlar bakımsızlık nedeniyle kaza yaparken, kimi zaman sıcakta kliması çalışmayan araçlarla vatandaş yolculuk etmek zorunda kalıyor.


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İETT'de araç bakım ve onarım işlerini CHP'li Özgür Karabat'a peşkeş çeken İmamoğlu, araçların sık sık arızalanmasının en büyük sorumlusu olarak öne çıktı.

DUMANLAR ÇIKARARAK İLERLEDİ
Kent genelindeki İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi.

AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım, sosyal medya hesabından duman çıkararak ilerleyen bir otobüsün görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde aracın arkasından yoğun duman çıkararak ilerlediği görüldü. AK Parti vekili Yıldırım, "İETT Otobüsünden duman mı çıkıyor yoksa hava da mı bulut var anlamadım." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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