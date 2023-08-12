İstanbullunun bitmeyen çilesi: İETT! Yine dumanlar saçarak ilerledi

İstanbul'da vatandaşların İETT çilesi bitmek bilmiyor. En büyük vaatlerinden biri İstanbul'da toplu ulaşıma çözüm olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana sorunlara çare üretmediği gibi yaşanan problemler katlanarak büyüdü.