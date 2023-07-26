CHP’nin medya ile işçi-patron ilişkisi! CHP neden Halk TV ve diğer kanalları fonladı?

"İŞ VEREN İŞÇİ İLİŞKİSİ VAR"

İş vereni siyasi parti olan bir medya anlayışından bahsediyoruz. Durum çok komik. 'Bu Türkiye'de normal' açıklaması çok büyük bir saptırmadır. Ben 25 yıldır medyanın içindeyim ilk kez bir siyasi partinin bir medya kanalını işten çıkardığını görüyorum. Bu çok büyük bir anormalliktir. Ortada bir noter yazısı var, bildiğimiz işveren işçi ilişkisi var. Medyanın finansmanında bir siyasi partinin başrol oynadığını görüyoruz. Sadece Halk TV değil bunun için de Tele 1'de var. Bunu da CHP'den ayrılan Muharrem ince açıklamıştı. Yani maaşlar CHP tarafından ödeniyor.