Paketli gıda alırken dikkat! Çocukları bekleyen tehlike
Birbirinden lezzetli çikolatalar meyve aromalı sütler, renk renk şekerler, dikkat çeken ambalajlarıyla alma isteği uyandıran daha birçok ürün. Hepsi market raflarında çocukların en sevdiği, tükettiği gıdalar. Ama ne yazık ki göründükleri kadar masum değiller. Çünkü ürünlerin çoğu türlü katkı maddeleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanan 'aspartam' içerikli. Bu da, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için; beyin hasarı, alerjik reaksiyonlar ve daha birçok hastalığa davetiye demek.
Tüm marketlerde rafları süslüyorlar. Renkleri, şekilleri, tatları ile paketli gıdalar çocukların gözdesi. Ancak hiç de masum değiller. Hatta bedensel ve zihinsel tehditleri beraberlerinde getirecek kadar tehlikeliler. Diyabet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite paketli gıda bağımlısı çocuklar için risklerin başında geliyor.
Örneğin çocukların sıklıkla tükettiği, meyveli süt ve yoğurtla, jel kıvamındaki şekerlemelerde çocukları bekleyen riskin adı tartrazin ve karmin. Böylece cazip hale getiriyor. Sarı renkli katkı maddesi tartrazin kekler, şekerlemeler, konserve sebzeler, peynirler, sosis, dondurma, portakallı içecekler, salata sosları ve ketçapta bulunuyor. Yani bilmeden, her sofrayı süslüyor.
Karmin ise, çocukların vazgeçemediği şekerleme, bisküvi, kek, gofret ve meyve sularında bulunuyor. Kırmızı renk veriyor. Bir başka risk ise şekersiz diye satılan dondurma, meşrubat ve sakızlarda bulunan aspartam.
Beslenme ve diyetetik uzmanı diyetisyen Zeynep Ece Sunugur, "Aspartam da tatlandırıcı türü enerji içermemesine rağmen bu tatlandırıcılar daha fazla tatlı yemeye iterek ilerleyen dönemde çeşitli hastalıklara sebep olmakta. Son yapılan çalışmalarda kansorejen maddeler arasında sınıflandırılıyor." dedi. Aspartam tip 1 diyabet ve çölyak gibi hastalıklara da kapı aralıyor.
Sadece çocuklar değil yetişkinler için de paketli gıdalar tehlike oluşturuyor. Kodu e 621 olan çin tuzu konserveler, dondurulmuş gıdalarda, cips, pizza gibi fast food ürünlerinde kullanılıyor. Ve hemen hemen herkes tüketiyor. Bu nedenle etki alanı çok daha geniş.
Konuya dair konuşan Zeynep Ece Sunugur, "Farklı bir tat uyandırıp daha fazla yeme isteğine neden oluyor ve bu da obeziteye neden oluyor. Metabolik sendrom olarak nitelendirilen yüksek kan şekeri insilün direnci olması kan yağlarının yükselmesi risk faktörünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Obezitenin yanı sıra beyin dalgalarını bozarak epilepsi nöbetlerine bile yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Peki ne yapmalı? Çocukları masum görünen bu risk ve tehditten nasıl korumalı? En önemli görev anne babaların etiket okumayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Mesela renklendirici olan tartrazin ve karmin etiketlerde (e-102 ) ve (e-120 ) koduyla yazılıyor. Aspartam (e-951) glukoz şurubu (e-951) çin tuzu (e-621) koduyla paketlerde yerini alıyor.
Etiketlere bakmak ilk kural kuruyemişler, taze meyve ve sebzelerle evde hazırlanan sağlıklı yiyecekler de zararlı maddelerden korunmak için büyük önem taşıyor.
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