Paketli gıda alırken dikkat! Çocukları bekleyen tehlike

Sadece çocuklar değil yetişkinler için de paketli gıdalar tehlike oluşturuyor. Kodu e 621 olan çin tuzu konserveler, dondurulmuş gıdalarda, cips, pizza gibi fast food ürünlerinde kullanılıyor. Ve hemen hemen herkes tüketiyor. Bu nedenle etki alanı çok daha geniş.