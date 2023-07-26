Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV'den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

Kemel Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları CHP'de parçalanmalara neden oldu. Parti için büyüyen kriz fondaş medyaya da sıçradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandırıldığını söyledi. Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi. Eren Erdem için "Ergen düşüncesine sahip birisi" diyen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Bu şahıs bir trol ordusu kuruyor. Youtuber'lara 100-150 bin TL verip trol ordusu kuruyor." iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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