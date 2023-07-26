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Haberler Galeri Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV'den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV'den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

Kemel Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları CHP'de parçalanmalara neden oldu. Parti için büyüyen kriz fondaş medyaya da sıçradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandırıldığını söyledi. Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi. Eren Erdem için "Ergen düşüncesine sahip birisi" diyen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Bu şahıs bir trol ordusu kuruyor. Youtuber'lara 100-150 bin TL verip trol ordusu kuruyor." iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 10:05
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Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV’den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim tartışmaları hızla tırmandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkadı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk kavgasına başladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV’den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

MEDYA SAVAŞI BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik başlattığı medya operasyonu için de düğmeye bastı. Kavga, CHP'nin fonladığı fondaş medyaya kadar ulaştı.

Gizli darbe toplantısının ardından parti içinde saflar iyice belli olurken Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu önce belediye başkanlarını ardından parti meclisini topladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV’den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

FONDAŞ HALK TV İLE ANLAŞMALAR SONLANDIRILDI

İşte tam da bu gergin toplantılar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkinin kesildiğini ve sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı. Bunun üzerine ortalık bir kez daha karıştı.

Eren Erdem'in çağrısı ile kanalda yayınlanacak programların yayından kaldırıldığı iddia edilirken CHP'nin desteğini kaybeden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu paniğe kapıldı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV’den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

'KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN...'

Eren Erdem için "Kime hizmet ettiği belli olmayan karanlık genel başkan yardımcısı" ifadesini kullanan Cafer Mahiroğlu, son olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katıldı. Gerilimi tırmandıracak açıklamaları sıraladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! CHP ile ilişkisi kesilen Halk TV’den zehir zemberek sözler: Trol ordusu kuruyor!

EREN ERDEM İÇİN ERGEN DEDİ!

Eren Erdem için "Çocukluk evresini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi" diye tanımlayan Cafer Mahiroğlu, "Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı koltuğunda oturamaz" çıkışı yaptı.