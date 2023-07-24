Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV'den Eren Erdem'e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu, partisinden gelen istifa seslerine karşı hamleler yapsa da CHP, Kemalciler ve Ekremciler olarak ikiye ayrıldı. Son olarak gizli darbe toplantısıyla beraber taraflar arasında kılıçlar çekildi ve savaş başladı. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiğini açıklaması ve Görkemli Hatıralar isimli programın yayınlanmasını engellediği iddiası üzerine ortalık karıştı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından hem Eren Erdem'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.