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Haberler Galeri Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV'den Eren Erdem'e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV'den Eren Erdem'e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu, partisinden gelen istifa seslerine karşı hamleler yapsa da CHP, Kemalciler ve Ekremciler olarak ikiye ayrıldı. Son olarak gizli darbe toplantısıyla beraber taraflar arasında kılıçlar çekildi ve savaş başladı. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiğini açıklaması ve Görkemli Hatıralar isimli programın yayınlanmasını engellediği iddiası üzerine ortalık karıştı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından hem Eren Erdem'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:28
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Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV’den Eren Erdem’e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları başladı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV’den Eren Erdem’e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim şart çıkışı ile ortalık iyice karıştı. Parti adeta Ekremci ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı. Hafta sonu ise adeta kılıçlar çekildi, parti içinde savaş başladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV’den Eren Erdem’e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

FONDAŞ MEDYANIN MUSLUĞU KESİLDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV’den Eren Erdem’e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Bunun üzerine fondaş medya karıştı. CHP'nin fonladığı Halk TV'de panik başladı. Gelişmenin ardından Görkemli Hatıralar'ın Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştireceği programın da yasaklanması üzerine ortalık karıştı.

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Fondaş medyada kriz büyüyor! Halk TV’den Eren Erdem’e zehir zemberek sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

MAHİROĞLU'NDAN ERDEM'E SERT SÖZLER

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, programın yasaklanması talimatının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.