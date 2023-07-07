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CHP'de yıkama yağlama yapanın sırtı sıvazlanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı yeni görevi kaptı! Namus sözünü yutan Eren Erdem'e CHP'den terfi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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CHP’de yıkama yağlama yapanın sırtı sıvazlanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı yeni görevi kaptı! Namus sözünü yutan Eren Erdem’e CHP’den terfi...

CHP’nin yıkama yağlama çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eren Erdem’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında ayağa kalkıp alkış kıyamet bir performans sergilemesi sırtının sıvazlanmasını beraberinde getirdi. Eren Erdem’in bu duruşu, "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumlarına neden olmuştu. Bu yalakalığı karşılıksız bırakmayan Kılıçdaroğlu, Erdem’in görev alanına “medya planlama” işini de ekledi.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken "Bu geminin kaptanı benim" vurgusu yaparak CHP kürsüsünden 'değişim' isteyenlere "Koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okumuştu.

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere geçtğimiz günlerde açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

TEK BAŞINA AYAKTA ALKIŞLADI

Bay Bay Kemal'in koltuğu bırakmayacağını ilan edip Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında dikkat çeken bir an yaşanmıştı.

Namus sözünü yutarak CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu konuşma yaparken tek başına ayağa kalktı ve alkış tutmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem olurken "Namus sözünü yutsa da yalakalığı elden bırakmıyor" yorumları yapılmıştı.

YALAKALIĞI YAPTI TERFİYİ KAPTI

Eren Erdem'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladığı görüntüler CHP tabanında büyük tepkilere neden olurken Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in bu yalakalığını karşılıksız bırakmadı.

CHP Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem'in görev alalına "medya planlama" da eklendi. Eren Erdem, CHP'de sosyal medya politikalarının belirlenmesi ve uygulatılmasının yanı sıra, TV ve gazetelerle kurumsal ilişkiyi de yönetecek.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Eren Erdem'e CHP'de terfi verilmesi CHP'liler tarafından büyük tepki ile karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları:

İSTİFA İÇİN NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu tüm kadrosunu değiştirerek istifadan kaçmaya çalışırken seçimler öncesi CHP kaybetmesi durumunda partiden istifa edeceğine dair "namus ve şeref sözü" veren Eren Erdem, CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

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