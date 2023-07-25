Halk TV skandalı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den itiraf: Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var

A HABER'DE SERT SÖZLER: İŞ KİRLETİLMİŞ VE BU HALE GELMİŞ

Skandalı A Haber'de yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Böyle bir anlaşma yapmak İsveç'te olmaz ama CHP'de olur. Döneceksin iktidarı suçlayacaksın, sonra çıkıp kirli ilişkiler kuracaksın. İş kirletilmiş ve bu hale gelmiş" ifadelerine yer verdi.