Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti
Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın 14 Temmuz ile biten haftada toplam rezervleri 2 milyar 646 milyon dolar daha artarak 113 milyar 62 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarak 69 milyar 836 milyon dolardan 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara yükseldi.
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