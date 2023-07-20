Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti





Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarak 69 milyar 836 milyon dolardan 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara yükseldi.

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