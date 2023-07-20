20 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti

Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
ABONE OL
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın 14 Temmuz ile biten haftada toplam rezervleri 2 milyar 646 milyon dolar daha artarak 113 milyar 62 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarak 69 milyar 836 milyon dolardan 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerde artış sürüyor! REZERVLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA