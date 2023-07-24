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Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için meraklı bekleyiş başladı. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak olan temmuz ayı Fed faiz kararı tarihini araştırıyor. Ekonomi dünyasının gözü kulağı bu önemli toplantıda olacak. Fed faiz kararı, ABD ekonomisi ve küresel finans piyasaları üzerinde büyük etkiye sahip. 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar haberimizde...

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için meraklı bekleyiş başladı. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak olan temmuz ayı Fed faiz kararı tarihini araştırıyor. Ekonomi dünyasının gözü kulağı bu önemli toplantıda olacak. Fed faiz kararı, ABD ekonomisi ve küresel finans piyasaları üzerinde büyük etkiye sahip. 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

ABD'de gözler büyüme verisine çevrildi

ABD'de pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sonuçlarla haftayı karışık seyirle tamamladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamalarda, ABD'de büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini belirterek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.

Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığını ifade ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, temmuzda 1,1 ile beklentileri aştı. Böylece endeks, 2 ay üst üste tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi.

Fed New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artışla tahminlerin altında artarken, sanayi üretimi de aynı dönemde yüzce 0,5 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Analistler, haftaya Fed'in faiz kararının yanı sıra ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin de piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 azaldı.

24 Temmuz ile başlayan haftada pazartesi günü hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı günü konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güven endeksi, çarşamba günü yeni konut satışları ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, cuma günü de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

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