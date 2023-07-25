Gözler kritik FED kararında! Faizler artacak mı? Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?

Gözler ABD Merkez Bankası FEDin kararında. Borsanın zirve yürüyüşü sürüyor. Peki piyasalarda neler oluyor? ABD Merkez Bankası faizi artıracak mı, düşürecek mi? Küçük yatırımcı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.

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