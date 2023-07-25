25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gözler kritik FED kararında! Faizler artacak mı? Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?

Gözler kritik FED kararında! Faizler artacak mı? Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 11:43
Gözler ABD Merkez Bankası FEDin kararında. Borsanın zirve yürüyüşü sürüyor. Peki piyasalarda neler oluyor? ABD Merkez Bankası faizi artıracak mı, düşürecek mi? Küçük yatırımcı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?
Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?
Asgari ücret desteğini kimler alabilir?
Asgari ücret desteğini kimler alabilir?
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Çalışma hayatına dair 10 ’sıcak’ soruya yanıt
Çalışma hayatına dair 10 'sıcak' soruya yanıt
Borsada yeni açılış rekoru
Borsada yeni açılış rekoru
Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi?
Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi?
Yükseliş hız kesmiyor
Yükseliş hız kesmiyor
Ekonomi gündemli Kabine toplantısı!
Ekonomi gündemli Kabine toplantısı!
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Daha Fazla Video Göster