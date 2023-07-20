Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Borsa İstanbul karar sonrası rekor tazeledi
Son dakika haberi...Merkez Bankası'dan ihracatçının finanmana erişimini kolaylaştırıcı bir hamle geldi. Bununla beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 6.677 puana taşıdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı. Bu haberle beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.677 puan ile zirve tazeledi.
MERKEZ BANKASI'NDAN İHRACATÇILARI DESTEKLEYEN KARAR
TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.
Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.
Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.
BORSA İSTANBUL YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Merkez Bankası'nın reeskont kredileri için verdiği bu karar sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.677 puan ile yeni zirvesini gördü.
MERKEZ BANKASI KADEMELİ FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.
Geçtiğimz ayda da Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltmiş kademeli parasal sıkılaşma mesajı vermişti.
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