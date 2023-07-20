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Merkez Bankası faiz kararını duyuracak! Gözler saat 14.00'te! Faiz artışı olacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Merkez Bankası faiz kararını duyuracak! Gözler saat 14.00’te! Faiz artışı olacak mı?

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Peki karar öncesi son tahminler neler? Faiz artışı olacak mı? İşte detaylar ve piyasalardaki son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken, politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

GEÇEN AY 15'E YÜKSELMİŞTİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu. Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Tüm gözler Merkez’de! Faiz kararı ne olacak?

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