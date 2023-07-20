Merkez Bankası faiz kararını duyuracak! Gözler saat 14.00'te! Faiz artışı olacak mı?
Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Peki karar öncesi son tahminler neler? Faiz artışı olacak mı? İşte detaylar ve piyasalardaki son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken, politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.
GEÇEN AY 15'E YÜKSELMİŞTİ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu. Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri 2023! Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları / kontenjanları! 2 - 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
- Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama: Global kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır
- 2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS'de tam puan alan kaç kişi?
- YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? T.C kimlik no ile YKS sonuç sorgulama ekranı! TYT - AYT - YDT sonuc.osym.gov.tr
- 2. Torba yasada emeklilik müjdesi! O maddelere onay çıktı! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...
- Danilo Şef'i kim, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim? Danilo Şef DARP VİDEOSU İZLE!
- YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023 | 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları...
- Dolar ve euro en son kaç TL oldu? 19 Temmuz 2023 dolar ve euro ne kadar? Canlı döviz kuru!
- Şok diyetler rafa kaldırılıyor! Ender Saraç'tan müthiş zayıflatan içecek! Maden suyunu böyle tüketirseniz...
- Miktarlar yükseldi, %17,55 zam müjdesi son dakika açıklandı! Sosyal yardım ödemeleri: Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı, Evde Bakım... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!
- SEYYANEN ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA 2023! Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Memur emeklisine seyyanen zam var mı, ne zaman yatacak?
- Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?