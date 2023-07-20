Merkez Bankası faiz kararını duyuracak! Gözler saat 14.00’te! Faiz artışı olacak mı?

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.