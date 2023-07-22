Ekrem İmamoğlu’nun karnesi! Görevde 4 yıl bitti, vaatler gerçekleşti mi?

Mevcut yönetim seçim sürecinde 500 kilometre bisiklet yolu yapacağını da ileri sürdü. Sonra bu hedefi daha da artırdı. Ancak aradan geçen dört yılda, bu alanda da sınıfta kalındı. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, 500 kilometrelik bisiklet yolu vaadinin İstanbul için çok çok uzak bir hedef olduğunu vurguladı

Ekrem İmamoğlu'nun gençlere en önemli vaatlerinden biriydi gençkart. Mesleği ne olursa olsun bu kartla yüzde 40 toplu ulaşımdan indirimli yararlanacaklardı. Fakat hiçbir adım atılmadı. Gençlerin çoğunun adını bile duymadığı gençkart, Meclis Üyesi Halit Cebeci'ye göre; sadece oy için ortaya atılmış bir seçim vaadiydi.