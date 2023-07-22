Ekrem İmamoğlu’nun karnesi! Görevde 4 yıl bitti, vaatler gerçekleşti mi?
Şimdilerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gizli toplantılarla devirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u unuttu. İmamoğlu görevinde dört yılı geride bıraktı. Göreve başlamadan önce yüzlerce vaatte bulunan İmamoğlu'nun verdiği sözlerin ne kadarını hayata geçirebildiğini A Haber ekipleri araştırdı.
2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevde dört yılını bitirdi. İmamoğlu seçim sürecinde ulaşımdan teknolojiye, konuttan sosyal yardımlara kadar onlarca vaatte bulundu.
İstanbul, yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla her gün biraz daha fazla ve kaliteli hizmet bekliyor. Yerel seçimlere yaklaşık 9 ay kaldı. Peki megakentte durum ne?
Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonraki ilk işi suya yüzde 40 indirim yapmak oldu. Ancak sonraki dört senede 10'dan fazla suya zam talebiyle Meclis'e başvuruldu. İmamoğlu, belediyede kimsenin ekmeği ile oynamayacağını yani hiç kimsenin işine son vermeyeceğini vadetti. Ancak ilk iki yılda 13 bin 312 çalışanının işine son verildi. Onların yerine de 44 bin 995 kişiyi işe aldı.
Ekrem İmamoğlu ulaşımda vadettiklerini de yerine getiremedi. 140 kilometreden devraldığı İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu beş yılda 630 kilometreye çıkartma sözü vermişti. Yani yaklaşık 500 kilometre raylı sistem yapması gerekirken yaklaşık 50 kilometre raylı sistem inşa edebildi. Bu 50 kilometrenin içinde bir önceki dönemden başlanan projeler de vardı.
İmamoğlu'na göre İstanbul'da trafik sorunu çözülecekti, ancak tersi oldu. 2018'de ortalama ilerleme hızının saatte 30 kilometre olduğu İstanbul'da bu hız, 2023'te 24 kilometreye düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik komisyonu başkanı Abdullah Özdemir'e göre; İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da trafik düzeni daha da kötüye gitti.
İmamoğlu'nun seçim sürecinde verdiği bir ulaşım vaadi de megabüstü. Lastik tekerli özel araçlarla 12 ilçeden geçecek proje de rafa kaldırıldı. Megabüs projesi Beylikdüzü'nden başlayıp şu an bulunduğumuz Ümraniye'den geçerek Sultanbeyli'ye ulaşacaktı. Tem hattında yaklaşık 3,5 milyon insana hizmet edecekti. Ancak geçen 4 yılda megabüsle ilgili hiçbir adım atılmadı.
Ekrem İmamoğlu, Marmaray'ın kuzeyinde 2 yakadaki raylı sistemleri birbirine bağlayan yeni bir Boğaz geçişi yapılacağını ve mevcut sisteme 100 bin araç kapasiteli otopark ekleneceğini de duyurmuştu. Ancak bu konuda da hedefin çok uzağında kalındı. Hatta Belediye Başkan İmamoğlu 2018'de hizmete açılan katlı otoparkı, önce kendi döneminde yapılmış gibi gösterdi. Sonra özel bir şirkete satmak istedi. Ancak satış kamuoyu baskısı ve Meclis çoğunluğuyla durduruldu.
Mevcut yönetim seçim sürecinde 500 kilometre bisiklet yolu yapacağını da ileri sürdü. Sonra bu hedefi daha da artırdı. Ancak aradan geçen dört yılda, bu alanda da sınıfta kalındı. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, 500 kilometrelik bisiklet yolu vaadinin İstanbul için çok çok uzak bir hedef olduğunu vurguladı
Ekrem İmamoğlu'nun gençlere en önemli vaatlerinden biriydi gençkart. Mesleği ne olursa olsun bu kartla yüzde 40 toplu ulaşımdan indirimli yararlanacaklardı. Fakat hiçbir adım atılmadı. Gençlerin çoğunun adını bile duymadığı gençkart, Meclis Üyesi Halit Cebeci'ye göre; sadece oy için ortaya atılmış bir seçim vaadiydi.
İstanbul'da 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan, 15 yeni yaşam vadisi ve her yıl 100 bin ağaç dikimi yapacağını iddia eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kuzey ve güney sahillerine kurulacak rüzgâr gülleri ile enerji üretimi sağlanacağını da ileri sürmüştü. Ancak hiçbiri olmadı. İmamoğlu'na göre Gaziosmanpaşa ve Kartal'da Bilişim ve Üretim Vadisi, Esenler'de de Teknokent açılacaktı. Ancak yerine getirilmedi. Atatürk Olimpiyat Stadı'na güneş enerjisi sistemi kurulacaktı. O da kurulmadı
İmamoğlu İstanbul'da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut inşa etmeyi taahhüt etti. Fakat şu ana kadar belediye eliyle yaklaşık 8 bin konut inşa edilebildi. Üstüne büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm bütçesi 6 kat azaltıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun görevi başında vaat ettiği projeler de oldu. 19 Mayıs 2021'de tenis kortuna çevrilen yüzer platformun gençler için kalıcı bir spor vaadi bunlardan biri. Ancak o gün Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun gösteri maçı yaptığı tenis kortu aradan üç ay bile geçmeden söküldü. Haliç'te tenis oynamak için heveslenen gençler de hayal kırıklığına uğradı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkına sanat alanında da vaatleri oldu. Şehir tiyatrosu sahne sayısı 2 katına çıkarılacak, 15 yeni kültür merkezi ve müze inşa edilecekti. 500 kişi kapasiteli 20 adet öğrenci yurdu açılacaktı. Hiçbirinde de hedef tutturulamadı. Sosyal yardımlar artarak devam edecekti. Var olan sosyal yardım bütçesi de düşürüldü. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'e göre Ekrem İmamoğlu asli temsil görevlerini de ihmal etti.
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