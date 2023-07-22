CHP'de partiden uzaklaştırılmış kişiler toplanıyor! Mehmet Sevigen'den mektup hazırlığı: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısı yapacağız
Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde aldığı ağır mağlubiyete rağmen istifaya yanaşmazken bu tavır parti tabanında ve parti içindeki bazı isimlerin tepkisini çekti. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında flaş bir adım hazırlığında olduğunu ifade ederken "CHP'de eskiden önemli görevler almış kişilere mektup hazırlıyoruz. Bu isimlerin Ankara'da toplanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı. CHP'nin duygusal olarak dağıldığını söyleyen Sevigen mektupta bu isimlere "Partinize sahip çıkın" mesajı vereceklerini ifade etti. Sevigen bazı isimlerle önemli görüşmeler yapacaklarını ifade ederken "Kılıçdaroğlu'na karşı aday olma çağrısı yapacağız" dedi. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşadıklarını tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu parti tabanının tepkisini çekmeye devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA YANAŞMIYOR
Başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler değişim talebinde bulunsa da Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla yola devam edeceğinin sinyallerini veriyor.
DIŞLANAN İSİMLERE MEKTUP HAZIRLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı hem parti içinde hem de partiye gönül verenler arasında rahatsızlık yaratırken CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
"PARTİDEN DIŞLANAN İSİMLERE MEKTUP HAZIRLIYORUZ"
"CHP'de eskiden önemli görevler almış kişilere mektup hazırlıyoruz. Bu isimlerin Ankara'da toplanmasını sağlayacağız. Bazı arkadaşlarımız bu fikri önerdi ve mektupları yollayıp "Partinize sahip çıkın bir fikir gösterin" diyeceğiz. Halktan da bu konuda bir istek var.
"GAZETEDE DE TAM SAYFA İLAN VERECEĞİZ"
Bunu gizli kapaklı yapmak istemiyoruz. Hatta bir gazetede tam sayfa ilanı olacak. 15 gün içinde bunu yapacağız.
"PARTİ DUYGUSAL OLARAK DAĞILDI"
Parti duygusal olarak iyice bölündü. Seçimleri kaybetmemizin en büyük sebebi bu. İmamoğlu ve Yavaş da aday olmak istedi. Bu isimlerin kendilerine göre önleri kesildi. Kılıçdaroğlu'na karşı gizli kin ve nefret oluştu. Sonrasında Meral Hanım araya girerek barıştırdı.
"100-150 KİŞİ OLURSAK..."
Partide görünmeyen bir güç var. Bu partinin gerçek sahipleri var. Partiden uzaklaştırılmış 22 kişi ile toplantı olacak. 100-150 kişi olursa ses getirir. Genç-tecrübeli bazı isimlerle önemli görüşmeler olacak ve Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısı yapacağız.
MEKTUPTA NELER YAZILDI?
Mektupta partiye sahip çıkmalarını istedim. Bu kişilerin arasında CHP'de olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışladığı isimler bulunuyor. Ankara'da bir otel tuttuk toplantının tarihi henüz belli değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İbn-i Sina'dan şeker hastalarına müthiş tavsiye! Kan şekerini anında düzenliyor! Diyabeti olanlar kahvaltıdan önce...
- 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, başvurular başladı mı? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- DGS sonuçları açıklandı mı 2023? DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023? MEB AÖL 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- BEKÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI! 2023/1. dönem bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?
- Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak 2023? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı tarihi...
- Johnny Depp öldü mü, yaşıyor mu? Johnny Depp intihar mı etti? Otel odasında...
- 7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...
- YKS YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023 | YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
- 51 yaşındaki ünlü komedyen 5 ayda mum gibi eridi! 22 kilo veren Ata Demirer'in kilo verme sırrı! Öğlen ve akşam...