CHP’de partiden uzaklaştırılmış kişiler toplanıyor! Mehmet Sevigen’den mektup hazırlığı: Kılıçdaroğlu’na ’aday olma’ çağrısı yapacağız

"100-150 KİŞİ OLURSAK..."

Partide görünmeyen bir güç var. Bu partinin gerçek sahipleri var. Partiden uzaklaştırılmış 22 kişi ile toplantı olacak. 100-150 kişi olursa ses getirir. Genç-tecrübeli bazı isimlerle önemli görüşmeler olacak ve Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısı yapacağız.

MEKTUPTA NELER YAZILDI?

Mektupta partiye sahip çıkmalarını istedim. Bu kişilerin arasında CHP'de olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışladığı isimler bulunuyor. Ankara'da bir otel tuttuk toplantının tarihi henüz belli değil.