Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık sevdası! İstanbul'u unuttu! "50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor"

"BAŞARISIZLIĞIN HESABINI VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Göksu, "Son 2 yıl nasıl geçti. Cumhurbaşkanı olma hayaliyle geçti. Son 1 yılı nasıl geçiyor? CHP Genel Başkanı olma hayaliyle geçiyor... Sonra; son 1 yıl neyle geçiyor. CHP Genel Başkanı olma hayaliyle, peki soruyorum size şu süreçte İstanbul nerede? İstanbul diye bir gündemi yoktur. Şu an hepimizin gördüğü İBB Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"50 GÜNDE 200 TOPLANTI PLANLAYIP YAPIYOR"

Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." ifadelerine yer verdi.