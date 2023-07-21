Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık sevdası! İstanbul'u unuttu! "50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor"
Değişim rüzgarlarına kapılarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde patlayan “gizli” zoom toplantısı ile parti içinde yaşanan ihaneti gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer alan isimlerin de yer aldığı bu toplantıda Kılıçdaroğlu büyük bir satışa geldi. Ancak İstanbullulara karşı asli görevini unutan İmamoğlu, farklı planlar içinde yer aldı. Yaşanan skandalları Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yorumlayan Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konusu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." dedi. Ayrıca Göksu, İmamoğlu'nun genel başkanlığa oynadığını ifade ederek, “Başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor” şeklinde konuştu.
CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinde elde edilen ağır yenilginin sancıları katlanarak büyüyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir başkaldırı ile ortaya attığı değişim söylemleri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir hayli kızdırdı.
Bu hamle büyük yankı uyandıran bir darbe de CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.
Özcan, Bolu'dan Ankara'daki genel merkeze uzun soluklu bir yürüyüş gerçekleştirerek "adalet" ve "değişim" söylemleri ile Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özcan'ın bir de hediyesi vardı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na.
Özcan seslendiği otobüs üzerinden sandalye fırlattı ve koltuğa yapışan Genel Başkanı'na oradan ayrıl mesajını verdi.
Yaşananlar bununla da kalmadı. İmamoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve gündem "gizli zoom" toplantısına evrildi.
Diktatörlükle suçlanan Kılıçdaroğlu, bu kez en yakınları tarafından yani "A Takımı"nca büyük satışa uğradı.
Parti içi muhalefet bu toplantı ile ifşa oldu ve Kılıçdaoğlu bu darbe girişimi nitelikli kalkışmayı etik bulmadığını söylereyken gece patlayan bu bomba videoyu sabah gelen bir mesajla gördüğünü ve tamamını izlemediğini öne sürdü.
Tüm bu ibret dolu yaşanan skandal olaylar kamuoyu ve CHP'li seçmende büyük bir şoka neden oldu.
KİM NE DEDİ? 'DEĞİŞİMCİLER'İN "SIZINTI" AÇIKLAMALARI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Buna benzer 200'e yakın toplantı yaptık, 'ihanet' demek ayıp.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Videoda utanılacak bir şey yok.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay: Sızdıranların kim olduğunu biliyorum.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Dumanla mı haberleşecektik?
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: Bir endişemiz yok.
CHP PM Üyesi- Eski Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: Şu anda bir değerlendirme yapmayayım.
Onursal Adıgüzel: Casusluk, ahlaksızca kaydetmişler.
İMAMOĞLU İSTANBUL'UN SORUNLARINA SIRTINI DÖNDÜ
Tüm bunlar yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olma hayali için İstanbul'u ihmal etmeye sürdürüyor.
İstanbul'a Belediye Başkanı olarak seçildiği günden bu tarafa, mega kente hizmet yerine kişisel hırsları uğruna yol alan Ekrem İmamoğlu ile ilgili Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili katıldığı canlı yayında programda sert bir dille eleştirdi.
"YALANLA İSTANBULLULARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"
Tevfik Göksu, "İstanbul'da yaklaşık 5 yıla yaklaşıyor, İBB Başkanı'nın görev süresi... 5 yıllık süre içerisine baktığınızda, mesela ilk 2 yıl İBB Başkanı'nın 2 yılı nasıl geçti diye bir analiz yapacak olsak... Ne ile geçti; algı, manipülasyon... Ne dedi? Makam araçlarından bahsetti, sergiler açtı kendisi gelemedi. O kadar ileri gitti ki 'Fazilet Durağı' denilen bir yalanla İstanbulluları karşı karşıya getirdi." mesajını verdi.
"BAŞARISIZLIĞIN HESABINI VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"
Göksu, "Son 2 yıl nasıl geçti. Cumhurbaşkanı olma hayaliyle geçti. Son 1 yılı nasıl geçiyor? CHP Genel Başkanı olma hayaliyle geçiyor... Sonra; son 1 yıl neyle geçiyor. CHP Genel Başkanı olma hayaliyle, peki soruyorum size şu süreçte İstanbul nerede? İstanbul diye bir gündemi yoktur. Şu an hepimizin gördüğü İBB Başkanı, İstanbullulara başarısızlığın hesabını vermeden kaçmak istiyor." ifadelerini kullandı.
"50 GÜNDE 200 TOPLANTI PLANLAYIP YAPIYOR"
Göksu, "İBB Başkanı, İstanbul için hayati konu deprem konusu mecliste görüşülürken meclise gelmiyor, CHP Genel Başkanlığı için 50 günde 200 toplantı planlayıp yapıyor." ifadelerine yer verdi.
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