Canan Kaftancıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İçten pazarlıklı

CHP'de değişim ateşi harlanmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli darbe toplantısı gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP liderine verdiği destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu ise gizli toplantı hakkında ilk kez yorum yaptı. Değişim isteyenleri hedef alan Kaftancıoğlu, "12 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar mı yapacak beni güldürmeyin" diyerek ti'ye aldı... Toplantının baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na ise, "İçten pazarlıklı!" diyerek sert çıktı.