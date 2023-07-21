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Canan Kaftancıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İçten pazarlıklı

CHP'de değişim ateşi harlanmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli darbe toplantısı gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP liderine verdiği destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu ise gizli toplantı hakkında ilk kez yorum yaptı. Değişim isteyenleri hedef alan Kaftancıoğlu, "12 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar mı yapacak beni güldürmeyin" diyerek ti'ye aldı... Toplantının baş aktörü Ekrem İmamoğlu'na ise, "İçten pazarlıklı!" diyerek sert çıktı.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 15:12
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Canan Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı

PARTİYİ KARIŞTIRDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için 'oğlum' gibi diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. 29 Mayıs sabahı değişim şart diyerek başlattığı harekete parti içinde de destek geldi.

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Canan Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı

KOLTUĞU BIRAKMIYOR...
Kaybedilen seçimin ardından yenilginin sebebi olarak gösterilen ve seçmenden bile tepki alan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu bırakmamak için her türlü yolu denedi. Yerel seçimleri bahane göstererek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek istedi. Ancak en yakınındaki isimlerin bile desteğini kaybetti.

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Canan Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı

GÜNDEM DARBE TOPLANTISI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vitesi yükseltti. Gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı, İmamoğlu'nun genel başkanlık için yaptığı çalışmaları gözler önüne serdi.

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Canan Kaftancıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na darbe toplantısının baş aktörü Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı

Destek toplantısına katılan isimler arasında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin olması dikkat çekti.