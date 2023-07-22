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Ekrem İmamoğlu’nun karnesi! Görevde 4 yıl bitti, vaatler gerçekleşti mi?

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 17:09
Şimdilerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gizli toplantılarla devirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u unuttu. İmamoğlu görevinde dört yılı geride bıraktı. Göreve başlamadan önce yüzlerce vaatte bulunan İmamoğlu'nun verdiği sözlerin ne kadarını hayata geçirebildiğini A Haber ekipleri araştırdı.
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