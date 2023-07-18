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Akşener ile Kılıçdaroğlu bir öyle bir böyle! Görüşme sonrası ‘pazarlık’ ortaya çıktı! İYİ Parti’den CHP’ye: Ver büyükşehirleri bitir İmamoğlu’nu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Akşener ile Kılıçdaroğlu bir öyle bir böyle! Görüşme sonrası ‘pazarlık’ ortaya çıktı! İYİ Parti’den CHP’ye: Ver büyükşehirleri bitir İmamoğlu’nu!

Seçim hezimete CHP ve koalisyon masasında yaraları hala daha sarabilmiş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli çatışma içerisinde olduğu İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte tekrardan ‘kirli işler’ çevirme peşine düştüler. Kılıçdaroğlu “Büyükşehirler elden gidecek” kaygısı ve “İmamoğlu’nu İBB’nin başında tutma planı” doğrultusunda Akşener ile bir araya gelmişlerdi. CHP – İYİ Parti arasındaki “pazarlığa” İYİ Partili Turhan Çömez bu ifadeleri destekler nitelikte bir açıklama yaptı. Çömez, "Biz müzakere kapılarını her zaman açık tutarız. Günü geldiğinde bu görüşmeler yapılacaktır" dedi. İmamoğlu’nun kuyusunu kazma planları bu doğrultuda açığa çıkmış oldu.

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