MB'nin faiz kararı ne olacak? Gözler yarın 14.00’e çevrildi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre temmuz ayı faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak.
Toplantıya yönelik beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,5 ile yüzde 21,5 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28,5
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,5 oldu. Geçen ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.
Gelişmeleri Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:
"Tahminler var bu konuda ortalaması 5 puan diyenler var. Yarın bekleyip göreceğiz. Burada yapılacak faiz artırımında ziyade yapılacak açıklama bizim için önemli. Önümüzdeki dönem için özellikle enflasyon ile mücadele de yol haritasını öğrenmiş olacağız.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem G-20 toplantılarına katıldı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda önce bu ülkelere gitmişti. Dolayısıyla tüm bunların da bir etkisi olacak. Para Politikası Kurulu yarın faizlerle ilgili yarın bir karar verecek. Yıl sonu için tahminler 28 puanı bulabileceğini söylüyor.
Faizle enflasyonla mücadele ederken bir yandan da resesyon riski var. Bu dengeyi sağlamak zorunda Merkez Bankası. Faizleri çok hızlı arttırırsanız o faiz ortamında yatırım-üretim olmaz dolayısıyla oradaki dengeyi sağlayıp hem resesyon (durgunluk) riskini engellenmek hem de bir yandan enflasyonun etkilerini azaltmak gerekir.
Zor bir iş ama başarılacak birçok enstürüman var. O kararları da Merkez Bankası alacaktır. Yarın öğreneceğiz bu kararı ve ondan sonraki döneme dair ipuçlarını göreceğiz."
GÖZLER MB'NİN FAİZ KARARINDA
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- MB, İLK TOPLANTIDA POLİTİKA FAİZİNİ 6,5 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 15'E ÇIKARDI
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