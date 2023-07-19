MB’nin faiz kararı ne olacak? Gözler yarın 14.00’e çevrildi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem G-20 toplantılarına katıldı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda önce bu ülkelere gitmişti. Dolayısıyla tüm bunların da bir etkisi olacak. Para Politikası Kurulu yarın faizlerle ilgili yarın bir karar verecek. Yıl sonu için tahminler 28 puanı bulabileceğini söylüyor.