19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Dolandırıcıların yeni hedefi Qr menü! Korsan Qr ile bilgileri çalıyorlar

Dolandırıcıların yeni hedefi Qr menü! Korsan Qr ile bilgileri çalıyorlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
ABONE OL
Dolandırıcıların yeni hedefi Qr menü! Korsan Qr ile bilgileri çalıyorlar

Dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni bir yöntem bulmasın. Bu kez de qr kodlarla bilgileri çalıyorlar. Yeni kurnazlığı Amerika birleşik devletleri federal soruşturma bürosu FBI duyurdu. Qr kodlar kullanarak dolandırılanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Dolandırıcılar restoranlardaki Qr kodların üzerine kendi hazırladıkları Qr kodları yapıştırıyor bu sayede de kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini banka hesaplarını çalabiliyor.

Restoran ve kafelerde önümüze sipariş vermemiz için getirilen klasik baskılı menülere neredeyse görmek imkansız hale geldi. Baskılı menülerin yerini Qr menü aldı. Ancak bunlar göründükleri kadar masum değil çünkü dolandırıcıların yeni hedefi işte bu Qr menüler oldu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Siber dolandırıcılar restoran ve kafelerin masalarındaki menülere bu sahte Qr menüleri yapıştırıyor. FBI'ın ilk defa gündeme getirdiği bu dolandırıcılık hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi olarak yayılmaya başladı. Müşteriler telefonları ile Qr kodu okutuyorlar ve farklı bir siteye yönlendiriliyor. Böylece zararlı yazılımı kullanıcının telefonuna yüklemiş oluyorlar." dedi.

Eğer bu Qr kodu okutursa kullanıcı kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini ve banka hesaplarını dolandırıcılara kaptırmış oluyor. Burada kullanıcıların mutlaka girdikleri işletmelere Qr kodun doğru olup olmadığını sorması gerekir. Burada sitenin adres çubuğundaki linki mutlaka kontrol etmeleri gerekir.

Bunun yanında Qr kod kullanan restoran ve kafe gibi işletmeler kodlarını sürekli olarak kontrol etmelidir.

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu okutma işleminden sonra kullanıcının resimleri, dosyaları ve ödeme bilgileri dolandırıcının eline geçmiş oluyor. Siber dolandırıcıların Qr oluşturması ise son derece kolay bir işlem. Burada sitenin ismi girildiği anda Qr kod oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların A Haber mikronlarına söyledikleri:

- Buraya kadar el atmışlarsa bir şey söyleyemiyorum

- Dolandırıcılar sürekli olarak yeni bir şey buluyor

- Ben Qr kodu çok kullanıyorum bundan sonra dikkat ederim

- Dikkatli olmak gerekir bu durum endişe verici

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü DOLANDIRICILARI YENİ HEDEFİ QR MENÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA