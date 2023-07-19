Dolandırıcıların yeni hedefi Qr menü! Korsan Qr ile bilgileri çalıyorlar

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Siber dolandırıcılar restoran ve kafelerin masalarındaki menülere bu sahte Qr menüleri yapıştırıyor. FBI'ın ilk defa gündeme getirdiği bu dolandırıcılık hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi olarak yayılmaya başladı. Müşteriler telefonları ile Qr kodu okutuyorlar ve farklı bir siteye yönlendiriliyor. Böylece zararlı yazılımı kullanıcının telefonuna yüklemiş oluyorlar." dedi.