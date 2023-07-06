CHP’de koltuk kavgası sürüyor | Değişim çağrısına kim ne diyor? İmamoğlu İstanbul’u artık istemiyor mu?

"ORTADA BİR İDEOLOJİ YOK"

Kimin ne dediğini anlatmayan bir manifestodan bahsediliyor. Bir site kurmuşlar 'CHP'liler yazın biz de ona göre hareket edelim' diyorlar. Bir seçim geçirildi ve bir başarısızlık söz konusu. Ancak nerece başarısızlık var? Kimse bundan bahsetmiyor. Ortada bir vizyon ya da misyon yok. Geçmişte Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ideolojik bir kavga verdi ve kazandı.