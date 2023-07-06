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CHP'de koltuk kavgası sürüyor | Değişim çağrısına kim ne diyor? İmamoğlu İstanbul'u artık istemiyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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CHP’de koltuk kavgası sürüyor | Değişim çağrısına kim ne diyor? İmamoğlu İstanbul’u artık istemiyor mu?

CHP'de değişim tartışması adı altında yürüyen koltuk kavgası sürüyor. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden cumhurbaşkanlığı yardımcısı olma hayali kuran ve kaybeden isimler arasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde CHP'nin eski genel başkanları ile görüşeceği ve yol haritasını açıklayacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu cephesinden ise bir kez daha ''Yola devam'' mesajı geldi. Değişim çağrısına kim ne diyor? CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu" kimler "İmamoğlu" diyor? İmamoğlu İstanbul'u artık istemiyor mu? "Değişim" sitesi açan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.

CHP'de baba-oğul kavgası büyüyor. İstanbul-Ankara hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki yola devam mesajına İmamoğlu "Değişime davet" metni ile misilleme yaptı. Taraflar arasında söz düellosu başladı.

İnternet sitesi üzerinden CHP'lilerin değişime ilişkin görüşlerini alan İmamoğlu, bu ayın ortasına kadar yol haritasını netleştirecek. CHP'nin eski genel başkanları ve yöneticileri ile de bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu tartışmaların gölgesinde MYK'yı topladı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündemlerinde Ekrem İmamoğlu'nun olmadığını söyledi, "Kılıçdaroğu ile yola devam" mesajı verdi. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.

Emin Pazarcı'nın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"CHP'de yaşananları birkaç kelime özetlemeye yeter aslında. Bir koltuk kavgası yaşanıyor. Bir tarafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp koltuğun kimseye altın tepsinde sunulmadığını söylüyor. Bunun tek istisnası Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. Diğer tarafta ise değişimden bahseden ama göreve geldiği İBB'den beri sloganını bile değiştirmeyen ortada güzel olan hiçbir şey bulunmayan Ekrem İmamoğlu var. Burada değişim denildiği zaman sadece koltuğun değişmesi akla geliyor.

"ORTADA BİR İDEOLOJİ YOK"

Kimin ne dediğini anlatmayan bir manifestodan bahsediliyor. Bir site kurmuşlar 'CHP'liler yazın biz de ona göre hareket edelim' diyorlar. Bir seçim geçirildi ve bir başarısızlık söz konusu. Ancak nerece başarısızlık var? Kimse bundan bahsetmiyor. Ortada bir vizyon ya da misyon yok. Geçmişte Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ideolojik bir kavga verdi ve kazandı.

2 KELİMELİK ÖZET

Şu anda verilen kavgada ben bir ideoloji göremiyorum. Ortada fikri bir mücadele yok. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu dolduramadığını söyleyen ve genç güzel olduğunu söyleyip daha güzel fotoğraf vereceğini söyleyen bir İmamoğlu var. Bir değişim-dönüşüm derken fikri bir durum ortaya koyamadılar. Burada yaşananlar sadece koltuk kavgasıdır."

Dr. Metin Özkan'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"Ben bu manifestonun bir sonuç çıkaracağını düşünmüyorum. Bu manifesto Ekrem İmamoğlu'nun üstündeki baskılar yüzünden çıkmış gibi görünüyor. Seçimden önce "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ediyorsunuz ama seçimden hemen sonra bir anda "Diktatör Kılıçdaroğlu" gibi bir söyleme geçiş yapıyorsunuz. Durum böyleyken Genel Başkanlığı aday olmak için ya da CHP'nin içinde bir figür olmak için adım atmanız gerekiyor. İşte bu manifestoyu bu anlamda okuyabiliriz. Üzerindeki baskıyı atmaya çalışıyor.

"SOL DÜŞÜNCE İRTİFA KAYBEDİYOR"

CHP'deki değişim tartışmaları 1972 yılındaki Kurultay'a atıf olarak yapılıyor ama bu iki dönem arasında bir benzerlik yok. 1970'lerde sol düşünce ve sosyalizm tırmanış trendine girmişti ancak bugün itibariyle sol düşüncenin baya bir irtifa kaybettiğini görüyoruz. Özellikle Fransa ve İsveç'teki son dönem olaylarına baktığımız zaman merkez sağın ve hatta aşırı sağın yükselişte olduğunu kolaylık söyleyebiliriz.

1972'Yİ NEDEN ÖRNEK GÖSTERİYORLAR?

O zaman halk desteğini alan bir lider ile değişim yaşandı. Bu süreçte CHP sürekli olarak seçim mağlubiyetleri ile anılıyor. Aradan 50 yıl geçti ama CHP'de değişen bir şey yok. CHP'de tek istikrarlı konu seçim başarısızlığı olduğunu kolaylıkla ifade edebiliriz. CHP son 13 yılda 10 tane seçim kaybetti ancak Genel Başkan ve yardımcıları hatta vekiller bile koltuklarını korumaya devam ediyor. CHP elitleri kişisel amaçlarına ulaştıkları andan itibaren partinin başarısını umursamıyor. İşte bu yüzde bu isimler bu koltuklarda kalabiliyor. CHP'de kişisel menfaatler her şeyin üzerinde."

CHP’nin 2 kelimelik özeti! CHP'NİN 2 KELİMELİK ÖZETİ!
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