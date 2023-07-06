CHP’de koltuk savaşı kızıştı! Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırarak koltuktan indirecek

Kılıçdaroğlu'nu 4 koldan kuşatma altına almaya çalışan İmamoğlu'nun partinin öncü ve duayen isimleriyle de yüz yüze görüşmelerini artırarak kendine yeni bir alan açmaya çalışacağı öğrenildi.

İmamoğlu'nun son dönemde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşmelerini artırdığı ve ikilinin ilerleyen süreçte ortak hareket etme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.