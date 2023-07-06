Hani helalleşiyordunuz? CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı

"LGBT'Yİ ATEİZMİ DEİZMİ DESTEKELEMEK İSTİYORLAR"

Başkan Mustafa Gültak, sert tepki gösterdi. Gültak, "Kur'an kursuna açılmasını istemeyen CHP ve HDP zihniyetini kınadığımı buradaki meclis üyelerini kınadığımı söylemek istiyorum. Bunlar kafalarında LGBT'yi, ateizmi ve deizmi herhalde desteklemek istiyorlar. Böyle bir düşünceyi böyle bir psikolojiyi böyle bir sosyolojiyi de bizim İslam coğrafyasında özellikle Türkiye'de kabul etmemiz ve onaylamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.