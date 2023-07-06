Hani helalleşiyordunuz? CHP ve HDP’li üyeler Kur’an kursuna karşı çıktı
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi temmuz toplantısında Başkan Mustafa Gültak, belediye bünyesindeki araziye kuran kursu yapılmasını oylamaya sundu. CHP ve HDP'li üyelerin ret oyu vermesi üzerine teklif meclisten geçmedi. Olay akıllara CHP'nin "hellaleşme" yalanını getirdi.
Seçim döneminde meydanlarda din ile ilgili bir problemimiz yok diyen helalleşmeyi dilinden düşürmeyen CHP zihniyeti Mersin'de tekrar hortladı.
KUR'AN KURSUNA KARŞI ÇIKTILAR
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi temmuz ayı için toplandı.
Başkan Mustafa Gültak Belediye'nin bünyesindeki araziye kuran kursu yapılması teklifini oylamaya sundu.
CHP ve HDP'li üyelerin ret oyu vermesi üzerine teklif meclisten geçmedi.
"LGBT'Yİ ATEİZMİ DEİZMİ DESTEKELEMEK İSTİYORLAR"
Başkan Mustafa Gültak, sert tepki gösterdi. Gültak, "Kur'an kursuna açılmasını istemeyen CHP ve HDP zihniyetini kınadığımı buradaki meclis üyelerini kınadığımı söylemek istiyorum. Bunlar kafalarında LGBT'yi, ateizmi ve deizmi herhalde desteklemek istiyorlar. Böyle bir düşünceyi böyle bir psikolojiyi böyle bir sosyolojiyi de bizim İslam coğrafyasında özellikle Türkiye'de kabul etmemiz ve onaylamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.
HANİ HELALLEŞİYORDUNUZ?
Yaşanan olay her fırsatta İslami değerleri ayaklar altına alan CHP zihniyetinin "helalleşme" safsatasını hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım." demişti.
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