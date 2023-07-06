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CHP ve İYİ Parti'nin içinde bulunduğu rüşvet skandalı iddiaları! Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası...

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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CHP ve İYİ Parti’nin içinde bulunduğu rüşvet skandalı iddiaları! Cumhuriyet Gazetesi’ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası...

CHP ve İYİ Parti’nin içinde bulunduğu rüşvet skandalı iddialarının yankıları büyüyor. Türkiye’nin en büyük e-ticaret firmasının, çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi’ne 500 bin TL vererek e-ticaret yasası aleyhine hukuka aykırı haberler yaptırması ve CHP’nin önce ‘evet’ oyu verip sonra e-ticarette yerli firmaları korumayı ve rekabeti sağlamayı amaçlayan düzenlemede, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi.

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