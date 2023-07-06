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Prof. Dr. Sadettin Ökten’den İslam ve medeniyet tasavvuru! Yaradılışın iki unsuru...

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Prof. Dr. Sadettin Ökten’den İslam ve medeniyet tasavvuru! Yaradılışın iki unsuru...

Mütefekkir - Yazar Profesör Doktor Sadettin Ökten, modernitenin insana dayattığı hayat tarzını, insanın çevre ve toplumla olan ilişkilerini farklı bir yaklaşımla değerlendirdi. Ökten, "Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak vakti." ifadelerini kullandı.

Mütefekkir - Yazar Profesör Doktor Sadettin Ökten, modernitenin insana dayattığı hayat tarzını, insanın çevre ve toplumla olan ilişkilerini farklı bir yaklaşımla değerlendirdi.

İşte insanın içini ısıtan o sohbetten satır başları;

"KUR'AN AHLAKIYLA AHLAKLANMAK VAKTİ"

Ne kadar anlayabiliyorsak ama mutlaka ve mutlaka Kur'an'ı bir mürebbinin taht-ı riyasetinde anlamaya çalışmak lazım. Çünkü oryantalistler ve rasyonalistler manadan saptırmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı yaşayan bir insanın hayatıyla beraber yeni tabirle söyleyelim deneyimlemek lazım.

Hadislerle beraber düşünmek lazım. İnsan mutlaka ve mutlaka bir büyük zatla birlikte yola çıkması gerekiyor.

NEFS VE KALP İKİ AYRI KUTUPTUR

Bizim yaradılışımızda iki tane anlam unsuru var. Bir tanesi nefs birisi kalp. Bunlar adeta iki ayrı kutup gibi. Birini geliştirirsen diğeri zayıflıyor. Ötekini zayıflatırsan öteki gelişiyor. Cenabı Allah bir müminin kalbine tenezzül buyuruyor. Oraya geliyor. Kalp Cenabı Allah'ın aynası.



Nefs maddi varlığımız. Onsuz yaşamak mümkün değil ama İslam düşüncesinde kalp nefsin önünde. Kalp nefse hükmediyor. Nefsin beslenmesi dünya ihtiyaçlarını tatmin etmesi için önemli.

"KALBİN SAHASI GENİŞLERSE..."

Dil orucu, göz orucu, kulak orucu, nefsin oruçları da var bütün bunların hepsi sizin nefsinizi dünyaya ait isteklerini yaşamak için siz lazım olan o duygusallığı o ihtirası biçimlendiriyor frenliyor. Siz adeta kalbi bir varlık olarak ortaya çıkıyorsunuz. Dış dünyadaki karşılığı da ibadetleriniz. Kulluk vazifelerinizi büyük bir şevkle yerine getiriyorsunuz.

Kalbin sahası genişlerse hayat güzelleşir.

İslam ve medeniyet tasavvuru İSLAM VE MEDENİYET TASAVVURU

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