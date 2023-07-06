Prof. Dr. Sadettin Ökten’den İslam ve medeniyet tasavvuru! Yaradılışın iki unsuru...

NEFS VE KALP İKİ AYRI KUTUPTUR

Bizim yaradılışımızda iki tane anlam unsuru var. Bir tanesi nefs birisi kalp. Bunlar adeta iki ayrı kutup gibi. Birini geliştirirsen diğeri zayıflıyor. Ötekini zayıflatırsan öteki gelişiyor. Cenabı Allah bir müminin kalbine tenezzül buyuruyor. Oraya geliyor. Kalp Cenabı Allah'ın aynası.





Nefs maddi varlığımız. Onsuz yaşamak mümkün değil ama İslam düşüncesinde kalp nefsin önünde. Kalp nefse hükmediyor. Nefsin beslenmesi dünya ihtiyaçlarını tatmin etmesi için önemli.