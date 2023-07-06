CHP’de derin kavga! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun safları netleşiyor: Kilidi kongre çözecek

CHP TABANI İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ BAĞ KOPTU

CHP'deki koltuk kavgasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP tabanı arasındaki bağın koptuğuna dikkat çekti. CHP'li Yarkadaş'ın "Geride kalan 4 yıl İyi Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." sözlerini hatırlatan Övür, "Gerçekten de bağ çoktan kopmuş ki, CHP içindeki Kemalci-Ekremci gruplar arasında derin bir kavga var. Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı. Ama asıl kavga alanı İstanbul... İstanbul'da kongreler süreci başlarken ilginç bir ittifak dikkat çekiyor. Düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri kesinleşmiş gibi. Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. " ifadelerini kullandı.

CHP'de klasik deyimle kılıçlar çekildi ve nihayet iki taraf da fikrini açık etti. İki taraf da "değişimde" ısrar ediyor ve bunu da "samimiyetle" dile getiriyordu. İnanıyorlardı yani.



Biri, "Sen gidersen değişim olur" derken öteki, "Ben zaten değiştim ve her şeyi de değiştirdim" diyordu.

Nedense, CHP'liler de sanki bu iki siyasi aktörü hiç tanımıyorlarmış gibi "büyük bir siyasi değişim" beklentisi içindeydiler.

Hatta eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş hayal kırıklığını "Dağ fare doğurdu" diye duyuruyordu.

Kısaca, CHP'de seçim öncesi yokmuş gibi üstü örtülen Kemal Kılıçdaroğlu- Ekrem İmamoğlu kavgasından söz ediyorum.

Bu kavga daha İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığı ve "o makama" göz koyduğu gün başlamıştı. Geçmişte CHP içinde bir ayağı da medyada olan "Kemalciler-Ekremciler" kavgasını çok yazdım. Her şey çok açıktı; fitili sonradan ateşleyen isim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. İmamoğlu'nu "Fatih" ilan etmesi, Saraçhane'de "çak" yapması, "kazanacak aday" diye ısrar etmesi boşuna değildi. Bunları da hiç saklamadı.

Zaman zaman biraz mecburiyetten ilan edilen ateşkesler ise göstermelikti.

Nihayet bugün büyük seçim yenilgisi yine CHP'lilerin deyimiyle İmamoğlu'nun CHP içinde gerçek bir "hizip" olduğunu ve siyasi bir hat oluşturmadığını, ikili oynadığını açığa çıkardı.

Ama yine de İmamoğlu kaybettiği hâlde kaybetmemiş gibi davranıyor ve CHP'lileri "değişime davet" ediyordu.

Hem de o makama talip olup başaramayan, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıp meydan meydan dolaştığı hâlde yenilen bir siyasetçi olduğu halde. Şimdi gözü CHP Genel Başkanlığı'nda ama işi hiç kolay değil. İnanılmaz bir tepki var. Aslında Kılıçdaroğlu'na da tepki var ama o bu konuda tecrübeli ve dayanıklı.