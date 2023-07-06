CHP'de derin kavga! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun safları netleşiyor: Kilidi kongre çözecek
Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşürken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ipler geriliyor. İBB Başkanı'nın "İktidar için Değişim" isimli internet sitesi yayına girerken, CHP MYK üyeleri konuyla ilgili CHP fondaşı medyaya yaptıkları açıklamada İmamoğlu'nun hamlesinin karşılık bulmadığını yazdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, konuyu köşesinde kaleme aldığı yazıda değerlendirdi. Övür, CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki bağın koptuğuna dikkat çekti.
Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga son dönemde iyice şiddetlendi.
KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER
Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN MESAJ VERİLDİ
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşme yaşandı.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza verdi.
81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.
SİTESİ GÖRÜNDÜ!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
İmamoğlu sitenin tanıtımını yaptığı paylaşımda, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP GENEL MERKEZİ MEMNUN DEĞİL
İmamoğlu'nun 'değişim' sloganıyla açıkladığı manifesto ve kurduğu internet sitesi CHP Genel Merkezi'nde olumsuz karşılandı. CHP MYK üyeleri, "Hazırlanan metin ve internet sitesi, kendi açılarından oluşturulan beklentinin çok altında kaldı" dedi. CHP yandaşı BirGün Gazetesi kongreler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, özellikle seçim süreçlerinde herhangi bir müdahale olmaması ve üyelerin baskıdan uzak şartlarda hareket etmesini istediğini yazdı. CHP'de kongre tarihleri de belli oldu. İlçe kongreleri 5 Ağustos, il kongreleri 16 Eylül'de başlayacak.
HAZIRLANAN METİN BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA
MYK üyeleri, İmamoğlu'nun çağrı metni ve talep edilen görüş hakkında, "Bir manifesto yayımlanmadı evet ama bir manifestonun başlangıcı olacak çalışma da yok. Hazırlanan metin ve internet sitesi, kendi açılarından oluşturulan beklentinin çok altında kaldı. Zaten üyelerimize gönderdiğimiz mesaj ile yeni Tüzük'te yer almasını istedikleri hususları sormuştuk. Bu konudaki demokratik talepler de olabilecek en hızlı sürede yeni Tüzük'te yer alacak. Bu nedenle ortada farklı bir durum göremiyoruz" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da büyük oranda aynı görüşte olduğu ve "Değişim süreci zaten başladı" değerlendirmesine imza attığı kaydedildi.
CHP TABANI İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ BAĞ KOPTU
CHP'deki koltuk kavgasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP tabanı arasındaki bağın koptuğuna dikkat çekti. CHP'li Yarkadaş'ın "Geride kalan 4 yıl İyi Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın." sözlerini hatırlatan Övür, "Gerçekten de bağ çoktan kopmuş ki, CHP içindeki Kemalci-Ekremci gruplar arasında derin bir kavga var. Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı. Ama asıl kavga alanı İstanbul... İstanbul'da kongreler süreci başlarken ilginç bir ittifak dikkat çekiyor. Düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri kesinleşmiş gibi. Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. " ifadelerini kullandı.
CHP'de klasik deyimle kılıçlar çekildi ve nihayet iki taraf da fikrini açık etti. İki taraf da "değişimde" ısrar ediyor ve bunu da "samimiyetle" dile getiriyordu. İnanıyorlardı yani.
Biri, "Sen gidersen değişim olur" derken öteki, "Ben zaten değiştim ve her şeyi de değiştirdim" diyordu.
Nedense, CHP'liler de sanki bu iki siyasi aktörü hiç tanımıyorlarmış gibi "büyük bir siyasi değişim" beklentisi içindeydiler.
Hatta eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş hayal kırıklığını "Dağ fare doğurdu" diye duyuruyordu.
Kısaca, CHP'de seçim öncesi yokmuş gibi üstü örtülen Kemal Kılıçdaroğlu- Ekrem İmamoğlu kavgasından söz ediyorum.
Bu kavga daha İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığı ve "o makama" göz koyduğu gün başlamıştı. Geçmişte CHP içinde bir ayağı da medyada olan "Kemalciler-Ekremciler" kavgasını çok yazdım. Her şey çok açıktı; fitili sonradan ateşleyen isim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. İmamoğlu'nu "Fatih" ilan etmesi, Saraçhane'de "çak" yapması, "kazanacak aday" diye ısrar etmesi boşuna değildi. Bunları da hiç saklamadı.
Zaman zaman biraz mecburiyetten ilan edilen ateşkesler ise göstermelikti.
Nihayet bugün büyük seçim yenilgisi yine CHP'lilerin deyimiyle İmamoğlu'nun CHP içinde gerçek bir "hizip" olduğunu ve siyasi bir hat oluşturmadığını, ikili oynadığını açığa çıkardı.
Ama yine de İmamoğlu kaybettiği hâlde kaybetmemiş gibi davranıyor ve CHP'lileri "değişime davet" ediyordu.
Hem de o makama talip olup başaramayan, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıp meydan meydan dolaştığı hâlde yenilen bir siyasetçi olduğu halde. Şimdi gözü CHP Genel Başkanlığı'nda ama işi hiç kolay değil. İnanılmaz bir tepki var. Aslında Kılıçdaroğlu'na da tepki var ama o bu konuda tecrübeli ve dayanıklı.
'SİZ ÖNCE KAFANIZI DEĞİŞTİRİN!'
Ayrıca yeni bir siyaset üretmesi, yeni bir şey söylemesi gereken de İmamoğlu'ydu. Ama o yine hiçbir şey söylemeden sadece o makamı istiyordu:
"CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz..."
Bir CHP'li, "Akıllı bir siyasetçi bu kadar farklı koltuklar için kendini tartıştırır mı? Bence siz önce kafanızı değiştirin" derken, asıl sert eleştiri gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.
Önce İyi Parti göndermesi yaptı: "Geride kalan 4 yıl İyi Partili görüntüsü verip son yıl ise CHP'liymiş gibi davranamazsın. Kimmiş bu değişimi yapacak kişiler? Niye ortaya çıkıp 'Biz varız' demiyorlar."
Sonra da asıl meramını anlattı: "İmamoğlu'nun bu çağrısı hiçbir sonuç vermez... Çünkü CHP tabanı ile İmamoğlu arasındaki duygusal bağ çoktan koptu."
İSTANBUL KONGRESİ BELİRLEYECEK
Gerçekten de bağ çoktan kopmuş ki, CHP içindeki Kemalci-Ekremci gruplar arasında derin bir kavga var. Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı.
Ama asıl kavga alanı İstanbul... İstanbul'da kongreler süreci başlarken ilginç bir ittifak dikkat çekiyor. Düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri kesinleşmiş gibi. Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. Yerel seçimler de yaklaştığı için diğer belediye başkanlarının da büyük oranda bu ekibe destek vereceği öngörülüyor. Bu durumda İstanbul kongresi "Ekremciler" için hayal olabilir. Çünkü İstanbul'u kaybeden Ankara'yı haydi haydi kaybeder.
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