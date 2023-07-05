CHP’de ayaklananların sonu! Yönetimi beğenmeyenlere ne oluyor?

CHP'de partiyi eleştiren, politikalardan rahatsız olan ya da liderliğe soyunan kim varsa partiden ya gönderildi, ya da istifa etti. Ve şimdi CHP'de değişim tartışmaları var. Tartışmayı başlatan isim de Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nu nasıl bir son bekliyor, İmamoğlu'na da aynı tarife uygulanır mı merak konusu?

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