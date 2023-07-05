CHP’de ayaklananların sonu! Yönetimi beğenmeyenlere ne oluyor?
CHP'de bugüne kadar birçok önemli isim partinin politikalarından, çizgisinden rahatsız olduğu ve partiyi sert eleştirdiği için ya partiden gönderildi ya da istifa etti. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş partiyle yollarını ayıran önemli isimlerden. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da disipline sevk edildi. Bugünlerde değişim çağrılarıyla gündem gelen Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Peki CHP'de kim partiyi neden eleştiriyor, eleştirenlerin sonu ne oluyor? İşte tüm detaylar…
Muharrem İnce, Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Mehmet Ali Çelebi… Bu isimlerin ortak özellikleri CHP'den ayrılmaları. Açıklamalarının ortak özelliği ise partilerine yönelik sert eleştirileri. CHP'nin kimlik değiştirdiğini, amacından ilkelerinden uzaklaştığını ifade eden ve CHP'yi eleştiren bu isimler ya dayanamayıp partiden ayrıldı ya da partiden gönderildi.
CHP Genel Başkanlığına talip olmuş Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda rakip olmuş isim Muharrem İnce. 2018 yılında CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Ancak Muharrem İnce'nin açıklamaları aday olmasına rağmen destek görmediğini gösteriyordu. Ve Muharrem ince CHP'den ayrıldı. Ayrılırken de CHP'yi topa tuttu. Ciddi eleştirilerde bulundu.
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca partiden ihraç edildi. Sevigen'in de CHP'ye yönelik eleştileri oldukça ciddiydi. Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş. Onun sonu da Mehmet Sevigen gibi oldu. Ateş partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu iddia etti. Bu ciddi iddia Ateş'i CHP'den gönderdi.
Mehmet Ali Çelebi… CHP'nin izlediği politikalardan rahatsız olan ve istifa ederken de o rahatsızlıklarını açık açık dile getiren isim. Tanju Özcan, kendi açıklamasına göre partisinin HDP ile yakınlığından rahatsız olduğu için partiden geçici olarak ihraç edildi. Ve ihracının ardından CHP'ye de HDP'ye de sert sözlerle yüklendi. Tanju Özcan yaşananlardan sonra CHP'den tamamen gönderildi.
CHP'de partiyi eleştiren, politikalardan rahatsız olan ya da liderliğe soyunan kim varsa partiden ya gönderildi, ya da istifa etti. Ve şimdi CHP'de değişim tartışmaları var. Tartışmayı başlatan isim de Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nu nasıl bir son bekliyor, İmamoğlu'na da aynı tarife uygulanır mı merak konusu?
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