Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP Kemal Bey’in partisi mi?

"KEMAL BEY'İN PARTİSİ Mİ BURASI?"

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun hala daha değişimden bahsetmediğine değinerek, şöyle devam etti:

"CHP 'Tek adam partisi değil.' diyor, bal gibi tek adam partisi. Parti Meclisi'ni kendisi oluşturuyor. MYK'yi kendisi oluşturuyor, yetmiyor yüksek yargı pozisyonunda olan Yüksek Disiplin Kurulu'nu kendisi oluşturuyor. Belediye başkanlarını kendi atıyor. Canının istediğiyle masa kuruyor. Canının istediğini, istediği şehirden milletvekili yapıyor. Örgütü dinlemiyor. Milletvekillerini dinlemiyor, belediye başkanlarının fikrini hiç umursamıyor. Ondan sonra 'CHP tek adam partisi değil, olursa da değişim, ona da ben karar veririm.' diyor. Ne hakla? Kemal Bey'in partisi mi burası? Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi."

Kılıçdaroğlu'nun böyle devam etmesi halinde CHP'den ayrılarak yeni parti kurması gerektiğini savunan Özcan, "Oraya canı istediği zaman kendisinin önereceği birini lider yapsın. Ne oluyor, Atatürk'ün partisinde kim kime altın tepsiyle genel başkanlık sunacak veya veliaht tayin edecek? Biz padişahlık döneminde mi yaşıyoruz? Kendisine altın tepside sunulduğu için... Kemal Bey'in gelişi hepimizi mutlu etmişti, umutlandırmıştı ama izlediği yanlış politikalar sebebiyle bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.