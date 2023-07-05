CHP ve İYİ Parti esnafa karşı! İYİ Parti lideri Meral Akşener istedi Kemal Kılıçdaroğlu AYM'ye taşıdı
e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına Meclis'te tüm partilerin oyu ile geçen yasayı CHP AYM'ye taşımıştı. Yapılan tespitlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. e-Ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açılan davada AYM'de sözlü savunmalar perşembe günü yapılacak. Bakanlık yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına savunma yapacak.
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.
Ancak CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililerin sözlü açıklamalarının ardından esas hakkında karar verilecek.
CHP YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ: ÖNCE DESTEK SONRA İTİRAZ
CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu AYM'ye taşımıştı.
Kamuoyunda e-Ticaret Kanunu olarak bilinen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Ticaret Bakanlığı yetkilileri yarın Anayasa Mahkemesinde (AYM) sözlü açıklama yapacak.
Yüksek Mahkeme, CHP'nin, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve ilgililerin sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Buna göre, yarın Ticaret Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile diğer ilgililer, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sözlü açıklamaları dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.
İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler de yer alıyor.
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