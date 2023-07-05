CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı
Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından vekil seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.
Milletvekili seçiminin ardından milletvekili seçilemeyerek dokunulmazlıkları sona eren 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi.
Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığına, ardından soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen toplam 400 fezlekeden Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.
Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilileri tarafından yürütülecek.
KILIÇDAROĞLU TEHDİTLERİN HESABINI YARGIDA VERECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybetti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' 'Hakaret' suçları ilgili bürolara, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla yapılan şikayetlerin bulunduğu dilekçeler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
İDDİALAR ARAŞTIRILACAK
Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.
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