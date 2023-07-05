CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hesap vakti! 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı

İDDİALAR ARAŞTIRILACAK

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.