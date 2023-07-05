İmamoğlu "değişim" sitesi açtı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu başkanlık savaşı başladı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı değişim manifestosunu bugün kamuoyu ile paylaşacak. Öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun ekibi 'İktidar için değişim' isimli bir internet sitesini dün yayına soktu. O sitede değişimin nasıl olması gerektiği satır satır anlatılıyor. Peki, İmamoğlu'nun "değişim" sitesi açmasına karşı Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlucular mı, İmamoğlucular mı? CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu" kimler "İmamoğlu" diyor? Kılıçdaroğlu'nun karşı atağı ne olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu değerlendirdi.
Ekrem İmamoğlu manifestoyu açıklamaya hazırlanıyor. Manifestodan önce, 'İktidar için değişim' başlıklı internet sitesi yayına alındı. Sitede, toplumun muhalefetten değişim beklediğine dikkat çekildi. Neden değişim olması gerektiği anlatıldı.
İddiaya göre İmamoğlu, İstanbul'daki 18 ilçe başkanı ile gizli bir görüşme yaptı. Bunu öğrenen Canan Kaftancıoğlu da o isimleri toplantıya çağırdı. Aralarından birisi, CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün çağrıya uymadığı için Kaftancıoğlu tarafından görevden alınmak istendi. İmamoğlu'nun bu adımları sadece genel merkezle değil, yıldızı bir türlü barışmadığı Canan Kaftancıoğlu ile de arasını iyice açtı.
Peki İmamoğlu "değişim" sitesi açtı, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ne olacak? Kılıçdaroğlucular mı, İmamoğlucular mı? CHP'de kimler "Kılıçdaroğlu" kimler "İmamoğlu" diyor? Kılıçdaroğlu'nun karşı atağı ne olacak? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu değerlendirdi.
Melik Yiğitel'in öne çıkan canlı yayında sözleri:
"Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 2. tur seçimlerinden sonra başlayan tartışma vites artırarak gidiyor. Ekrem İmamoğlu manifesto açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin oyunu yüzde 48'e çıkardım diyerek karşılık verdi. Ekrem İmamoğlu tarafından açılan sitede 2 temel eksik var. Değişim şart deniyor ama ortada bir özne yok. Ama bunu kimin yapacağı belli değil. Ekrem İmamoğlu hala burada "ben" demiyor burada özne eksik. Burada "Düşün peşime değişimi birlikte yapacağız" gibi afili bir cümle gerekiyordu ama o yok.
"BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"
Diğer bir eksik ise ortada bir "yön" yok. "CHP nerede olmalı?" tartışması var. Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sitede buna dair bir şey yok. Yani navigasyon eksikliği var. Yani "CHP sol partidir ya da CHP merkez partisi olacak" gibi bir tarif ortada yok . Değişim gerekiyor ama bunu yapacak ve götürülecek yer belli değil. Uzayda bir cisim yaklaşıyor. Değişimden ne anladığını bilmiyoruz.
"KOLTUKTAN KIPIRDATAMAZ"
Kılıçdaroğlu olan biteni sadece izliyor. Bu haliyle Kılıçdaroğlu'nu bırakın koltuğundan kaldırmayı kıpırdatmak bile mümkün değil. Şu anda tüm Genel Merkez yöneticileri sahada tam pres çalışıyor. Kurultay süreci başladı ve delegeler seçiliyor. İlçelerin delegeleri büyük ölçüde bitti ve artık illere geçiliyor. Kılıçdaroğlu belediyeler üzerinden delegeleri ablukaya aldı. Delegeler için belediyeler oldukça önemli. Oralarda işleri olanlar var. Bunun göz ardı edilmemesi lazım. CHP'de iktidar alanı belediyelerdir ve delegeler üzerinde etkisi var. Bunu İlhan Cihaner bizzat kendisi söyledi.
"İBB ADAYI BİLE OLAMAYACAK"
Şu anda Kılıçdaroğlu olan biteni takip ediyor duruma oldukça kızgın. Fakat güç Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde ve Ekrem İmamoğlu'nu İBB adayı bile yapmayacak. Bunu özellikle kayda geçmesi için söylüyorum. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu İBB adayı bile olamayacak. Baba-oğul kavgası taht kavgalarına döndü."
Prof. Dr. Tarık Oğuzlu'nun değerlendirmeleri şöyle:
"CHP'de yaşananlar gayet normal. Çünkü ortada seçim kaybetmiş bir parti var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hüsranla sonuçlanmış biri var. Kılıçdaroğlu 13 yıldır partinin başında ve hiçbir seçim başarısı yok. Bunun yanında parlamentoda çoğunluğu elde edememiş bir Millet İttifakı var. Her anlamda beklediklerinin altında bir performans gösteren bir parti var. Ortada böyle bir durum varken parti içinde değişim gibi aykırı seslerin çıkması çok normaldir."
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