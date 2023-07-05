İmamoğlu "değişim" sitesi açtı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu başkanlık savaşı başladı mı?

"BİR CİSİM YAKLAŞIYOR"

Diğer bir eksik ise ortada bir "yön" yok. "CHP nerede olmalı?" tartışması var. Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sitede buna dair bir şey yok. Yani navigasyon eksikliği var. Yani "CHP sol partidir ya da CHP merkez partisi olacak" gibi bir tarif ortada yok . Değişim gerekiyor ama bunu yapacak ve götürülecek yer belli değil. Uzayda bir cisim yaklaşıyor. Değişimden ne anladığını bilmiyoruz.