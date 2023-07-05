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CHP'de yeni skandallar! Merdiven altına sandık kuruldu | Dükkan sahibinin işi çıktı seçim ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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CHP’de yeni skandallar! Merdiven altına sandık kuruldu | Dükkan sahibinin işi çıktı seçim ertelendi

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP'de sular durulmuyor. CHP’de kongre takvimi mahalle delege seçimleri ile işlemeye başlarken, İzmir'den peş peşe skandal haberleri geldi. Karabağlar'da merdiven altına sandık kurulurken, Bornova'da seçimin yapılacağı yerin sahibi "işim var" deyince seçimler ertelendi.

CHP'DE 14 Mayıs hezimeti sonrası kurultay takvimi işlemeye başladı. Yaklaşık bir ay sürecek maratonda ilk bomba ise İzmir'de patladı. 89 üyesi bulunan ve 1 delege seçilecek olan Karabağlar'daki Ali Fuat Erden Mahallesi'nde seçim için bir evde sandık kurulurken, o sandığın da en olmayacak yere konulması "CHP'de merdiven altında seçim yapılıyor" yorumlarına neden oldu.

'İŞİM ÇIKTI YARIN SEÇİN'

Yeni Asır'ın haberine göre Bornova'daki delege seçimlerinde ise bir başka skandala imza atıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sandığın kurulacağı yerin sahibi, "Bugün yokum. İşim çıktı. Yarın yapalım" dediği için seçim ileri bir tarihe ertelendi. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, iptal kararının gerekçesini doğrularken, mahallede yapılacak seçim ise mekan sahibinin keyfine kaldı.

Evde merdivenin altına konulan sandık ile ilgili tutanak tutulduğu öğrenildi. Bazı üyelerin CHP İzmir 1. Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen'e durumu bildirdikleri ve "Benim yetkim yok" cevabı aldıkları iddia ediliyor

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