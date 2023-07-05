CHP’de yeni skandallar! Merdiven altına sandık kuruldu | Dükkan sahibinin işi çıktı seçim ertelendi

CHP'DE 14 Mayıs hezimeti sonrası kurultay takvimi işlemeye başladı. Yaklaşık bir ay sürecek maratonda ilk bomba ise İzmir'de patladı. 89 üyesi bulunan ve 1 delege seçilecek olan Karabağlar'daki Ali Fuat Erden Mahallesi'nde seçim için bir evde sandık kurulurken, o sandığın da en olmayacak yere konulması "CHP'de merdiven altında seçim yapılıyor" yorumlarına neden oldu.