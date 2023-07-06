Ailesi 15 Temmuz şehidimiz Özel Harekatçı Sevda Güngör’ü anlattı: Allah Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın

"HAKSIZLIĞA GELEMEZDİ"

Anne Nural Güngör, "Yandı çocuklarımız bombanın altında onların suçu neydi? Tomurcuktular açamadılar. 4-4'lük bir kızdı. Haksızlığa gelemezdi. Her işinde dört dörtlüktü. Cuma günü konuştuk son konuşmamamız oldu. Yattım cuma günü televizyonda darbe girişini gördüm. Sela verilmeye başlandı. Sevda'yı aradım ulaşamadım sabaha kadar. Sonra arkadaşlarından öğrendik inanamadık." dedi.

26 yaşında şehit olan Güngör'ün yarım kalan hayalleri de vardı.

"EVLENMEK İSTİYORDU"

Anne Nural Güngör kızının hayallerini ağlayarak anlattı ve "Anne evleneceğim benimde çocuğum olsun' diye konuştuk. Evlenmek istiyordu. Hiçbirini yapamadı. Hepsi FETÖ'nün yüzünden oldu" ifadelerine yer verdi.