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Ailesi 15 Temmuz şehidimiz Özel Harekatçı Sevda Güngör'ü anlattı: Allah Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Ailesi 15 Temmuz şehidimiz Özel Harekatçı Sevda Güngör’ü anlattı: Allah Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın

ABD ve Batı’nın kuklası Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki kalleş darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Özel Harekatçı Sevda Güngör'ün Adana'da yaşayan ailesi A Haber'e konuştu. Kızlarını anlatan aile, o gece yaşadıklarını paylaştı. Aile, “Allah, Türkiye’ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın” duasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin seçilmiş hükümetine karşı tertip edilen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde FETÖ'cü hain pilotların bombaladığı Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nda 51 polisimiz şehit düşmüştü.

O kahramanlardan biri de Özel Harekatçı şehit Sevda Güngör'dü.

Güngör, meslekteki 2'nci yılında şehadet şerbetini içti. Üzerinden 7 yıl geçse de acısı aynı kaldı.

AİLE, ŞEHİT SEVDA GÜNGÖR'Ü ANDI

Şehit Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör ve babası Mehmet Güngör, A Haber'e kızlarını ve o hain kalkışmayı anlattı.

"HAKSIZLIĞA GELEMEZDİ"

Anne Nural Güngör, "Yandı çocuklarımız bombanın altında onların suçu neydi? Tomurcuktular açamadılar. 4-4'lük bir kızdı. Haksızlığa gelemezdi. Her işinde dört dörtlüktü. Cuma günü konuştuk son konuşmamamız oldu. Yattım cuma günü televizyonda darbe girişini gördüm. Sela verilmeye başlandı. Sevda'yı aradım ulaşamadım sabaha kadar. Sonra arkadaşlarından öğrendik inanamadık." dedi.

26 yaşında şehit olan Güngör'ün yarım kalan hayalleri de vardı.

"EVLENMEK İSTİYORDU"

Anne Nural Güngör kızının hayallerini ağlayarak anlattı ve "Anne evleneceğim benimde çocuğum olsun' diye konuştuk. Evlenmek istiyordu. Hiçbirini yapamadı. Hepsi FETÖ'nün yüzünden oldu" ifadelerine yer verdi.

Kızına hasret kalan Anne, "Her 15 Temmuz geldiğinde kızım hala bir yerden gelecekmiş gibi. Ankara'da yaşıyormuş diyeceklermiş gibi aklıma geliyor." cümlesini kurdu.

BABA MEHMET GÜNGÖR, KIZINI GÖRDÜĞÜ RÜYAYI ANLATTI

Şehit Sevda Güngör'ün babası Mehmet Güngör ise, "Polis olmasını hiçbir zaman istemedik kendi istedi. İlk önce almadılar. 'Maliye polisi ol onu oku' dedim. Sonra polis oldu. Başarılı bir polisti" dedi.

Baba Güngör, "Kızım bir kere rüyama girdi. 'Baba üşüyorum' dedi. Ben de üstünü örttüm. Sabah mezarına hortum attıklarını gördüm." şeklinde konuştu.

15 Temmuz saldırısı üzerinden 7 yıl geçse de ailenin acı umudu devam ediyor.

Baba Güngör, "İlk günkünden daha fazla acı oluyor. Ayın 15'inde Ankara'ya gideceğiz. Oraya gitmek istemiyorum ama orada karşılaşacağım gibime geliyor." dedi.

Şehit ailesinin tek isteği ise bir daha 15 Temmuz'un yaşanmaması.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Aile, "Allah, Türkiye'ye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Bu hükümet varken inşallah böyle bir şey olmaz." duasında bulundu.

Ailesi şehidimiz Güngör’ü anlattı AİLESİ ŞEHİDİMİZ GÜNGÖR'Ü ANLATTI

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