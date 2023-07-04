İsrail’den Cenin kuşatması: 10 ölü! Baskın ve hava saldırıları ikinci gününde neler oluyor?

KAMP SAKİNİ FİLİSTİNLİLER, BÖLGEDEKİ YIKIMI ANLATTI

İsrail ordusunun iki gündür süren yoğun kuşatması, hava ve karadan saldırılarına maruz kalan Filistinliler, yaşadıkları yıkım ve zor durumu Cenin Mülteci Kampı'ndaki AA muhabirine anlattı.

Yıkımın yaşandığı bölgedeki kamp sakinlerinden Ahmed es-Sadi (45), "Evdeydik. Dev gibi buldozerler geldi ve ileri geri yaparak bütün sokakları kazımaya başladı. Tüm elektrik ve su şebekelerine zarar verdi. Arabaları tek tek ezerek kenara fırlattı. Bütün altyapıyı yıktılar." dedi.

Ceninli Meha Emin (48) de silahlı direnişçileri hedef aldığını iddia eden İsrail ordusunu yalanlayarak, şunları söyledi:

"Gecenin saat bir buçuğunda saldırılar başladı. Çocuklar dehşet içinde uykularından uyandılar. Bombalamalar başladı. (İsrail ordusu) Direnişçilerin hücrelerini bombaladığını söylüyor. Bunlar yalancı. Bombaladıkları yerler sivillerin evleri. Ölenler, hala sokaklarda oyun oynayacak yaştaki çocuklar. Direnişçi mi, direniş lideri mi oldular? Hayır, ama Allah'ın izniyle olacaklar. Çünkü buna maruz kalan çocuklar büyüyünce direnişe liderlik eder."

Emin, kamptaki duruma ilişkin, "Yıkımı gözlerinizle görüyorsunuz işte. (Zarar gören altyapı nedeniyle) İçme suları kanalizasyon sularına karıştı. Torunum 3 yaşında, sütü yok. Bunu yapacaklarını bilmiyorduk ki." ifadelerini kullandı.