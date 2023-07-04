İsrail'den Cenin kuşatması: 10 ölü! Baskın ve hava saldırıları ikinci gününde neler oluyor?
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 10 Filistinli öldü, 100 Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırıları sonrası kamptaki siviller evlerini terk ediyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Mücahid Aydemir aktarırken gazeteci Ceyhun Bozkurt önemli değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ediyor. İsrail güçlerinin dün gece saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününe girdi. Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 10'a yükselirken, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah Merc bin Amir bölgesinde bir Filistinlinin daha İsrail askerlerince öldürüldüğünü kaydetti.
Peki İsrail bu saldırılar neden başlattı? Kanlı planların arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi. Bozkurt, İsrail'in alan kazanmak ve Filistin'in kazanılmış haklarını yok etmek istediğini söyledi.
Ceyhun Bozkurt'un A Haber'deki açıklamaları:
"Bakıldığı zaman son zamanlarda İsrail bölgede artan bir askeri hareketliliği var. Suriye sınırlarına yönelik bir saldırı yaptığı iddiaları söz konusu. İsrail, Filistin topraklarında da sık sık bu operasyonlarını yapıyor. Kendi çıkarları çerçevesinde ve kendi jeopolitik hedefleri için bunları yapıyor.
FİLİSTİN MESELESİ VE OLUMLU ADIMLAR
Yakın zamanda Mahmut Abbas yurt dışı ziyaretleri yapmış ve önemli görüşmelere imza atmıştı. Filistin meselesinin uluslararası platformlarda gündeme gelmesi konusunda olumlu adımlar atılmıştı. Uygur meselesinde bizi rahatsız eden tavrı hariç tabi ki. Filistin tekrar alan kazanmaya başlamıştı. İşte tüm bunlara yönelik bir yanıt olabilir.
İSRAİL'İN 2 AMACI VAR
Saldırıların olduğu nokta ağırlık olarak Mahmut Abbas'ın yoğun olarak desteklendiği bir bölge. Onların örgütlenmelerinin olduğu bir bölge. Bu saldırıların birden çok amacı olabilir. İsrail burada alan kazanmak istiyor. Filistin'in kazanılmış haklarına zarar vermek amaçları var."
NELER OLDU?
İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın ve hava saldırıları başlattı. Çok sayıda zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) ile bölgeyi kuşatma altına alan İsrail birlikleri, saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor. İsrail ordusu, açtığı ateş ve hava saldırıları ile şimdiye kadar 10 Filistinliyi öldürdü, 20'si ağır yaklaşık 100 kişiyi yaraladı. İsrail'in hava saldırıları sonucu pek çok noktadan dumanların yükseldiği kamp, adeta bir hayalet kente döndü. İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömüldü. Cenin semalarında aralıksız uçan onlarca İHA'nın vızıltısına, sık sık duyulan silah ve patlama sesleri eşlik ediyor.
İSRAİL ORDUSU KAMPIN SİVİL ALTYAPISINI YERLE BİR ETTİ
İsrail ordusu, 15 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'ndaki sivil altyapıyı da hedef alarak büyük yıkıma neden oldu. Zırhlı araçlara eşlik eden buldozerler, kampın asfalt yollarını kazarak altüst etti. İsrail güçlerinin yolları kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle sivil araçlar, ambulansların yanı sıra ürün taşımacılığı ulaşımı da imkansız hale geldi. Buldozerler ayrıca yol kenarında park halindeki sivillere ait araçları da tek tek ezerek kullanılamaz hale getirdi.
KAMP SAKİNİ FİLİSTİNLİLER, BÖLGEDEKİ YIKIMI ANLATTI
İsrail ordusunun iki gündür süren yoğun kuşatması, hava ve karadan saldırılarına maruz kalan Filistinliler, yaşadıkları yıkım ve zor durumu Cenin Mülteci Kampı'ndaki AA muhabirine anlattı.
Yıkımın yaşandığı bölgedeki kamp sakinlerinden Ahmed es-Sadi (45), "Evdeydik. Dev gibi buldozerler geldi ve ileri geri yaparak bütün sokakları kazımaya başladı. Tüm elektrik ve su şebekelerine zarar verdi. Arabaları tek tek ezerek kenara fırlattı. Bütün altyapıyı yıktılar." dedi.
Ceninli Meha Emin (48) de silahlı direnişçileri hedef aldığını iddia eden İsrail ordusunu yalanlayarak, şunları söyledi:
"Gecenin saat bir buçuğunda saldırılar başladı. Çocuklar dehşet içinde uykularından uyandılar. Bombalamalar başladı. (İsrail ordusu) Direnişçilerin hücrelerini bombaladığını söylüyor. Bunlar yalancı. Bombaladıkları yerler sivillerin evleri. Ölenler, hala sokaklarda oyun oynayacak yaştaki çocuklar. Direnişçi mi, direniş lideri mi oldular? Hayır, ama Allah'ın izniyle olacaklar. Çünkü buna maruz kalan çocuklar büyüyünce direnişe liderlik eder."
Emin, kamptaki duruma ilişkin, "Yıkımı gözlerinizle görüyorsunuz işte. (Zarar gören altyapı nedeniyle) İçme suları kanalizasyon sularına karıştı. Torunum 3 yaşında, sütü yok. Bunu yapacaklarını bilmiyorduk ki." ifadelerini kullandı.
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