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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama: Yasa dışı faaliyetler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama: Yasa dışı faaliyetler...

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kınadı. Yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın 19 beldesinde yeni yerleşim inşa edilmesi yönündeki planları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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