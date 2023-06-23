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İsrail’in Cenin saldırısı sonrası STK’lardan ortak açıklama

DİN
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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İsrail’in Cenin saldırısı sonrası STK’lardan ortak açıklama

İsrail’in Filistin’in Cenin kentine hafta başı düzenlediği saldırıların ardından sivil toplum kuruluşları ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu saldırılar sadece Cenin’e ya da Filistin’e değil, İslam coğrafyasına ve vicdan sahibi ülkelere yapılmıştır. Cenin’e acilen yeni bir insani yardım koridorun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir” denildi.

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