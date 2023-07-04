Yeni dönem bugün başladı! Gayrimenkul satışı noterden yapılacak!
Türkiye’de tapu dairelerinde uzun kuyrukların oluşmasına ve randevuların dolmasına yol açan alım ve satım işleri için artık yeni bir dönem başlıyor. Gayrimenkul işlemleri artık noterlerden yapılabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu değerlendirdi.
Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri bugün itibarıyla noterlerde de gerçekleşecek. Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliği konuyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün Ankara'da bir noter ilk işlemi yapacak.
Peki vatandaş nereye nasıl başvuru yapacak? Merek edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu verdi.
Mesut Güleroğlu'nun A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamalar:
"Öncelikle vatandaş e-Devlet üzerinden Noterler Birliği'nin sayfasına geçiş yapacak ve başvuruda bulunacak. Satış başvuru işlemi için bu yol izlenecek. Yani bir vatandaş notere direkt olarak gidip işlem yapamayacak önce e-Devlet üzerinden satış başvurusu olacak.
Buradan tapunun sayfası aracılığıyla işlem başlıyor. Burada işler çok açık şekilde devam ediyor. Satmak istediğiniz mülkün satış işleminin ilk önce hangi noterde yapılacağını seçiyorsunuz. Satıcı ve alıcı kişinin kimlik bilgileri taratılarak bu sisteme yükleniyor. Burada takibi yapan noter arkadaş satış işlemini yapıyor.
Hafta sonları nöbetçi noterler üzerinden bu satış işlemlerini rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu vatandaş için büyük bir kolaylık sağlıyor. Tatil gününde satış işleminin yapılıyor olması büyük bir kolaylık, yenilik ve devrimdir. Tapu müdürlükleri için de bir kolaylık sağlayacak ve vatandaşın işleri hızlanacak."
Geçtiğimiz günlerde A Haber konuşan avukat Sedef Selçuk, "Bu düzenleme Meclis'ten geçti ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı. Tapu Sicil Müdürlükleri böylece yetkilerinin bir kısmını noterlere açmış oldu. Entegrasyonu sağlanan yeni sistem üzerinden artık noterler satış sözleşmesi yapma suretiyle satış aşamasının ilk aşamasını ve esaslı kısmını çözecekler." demişti.
Selçuk, "Noterlere ilk aşamada alıcı ve satıcı başvurduğunda yine Tapu Sicil Müdürlüklerinin kendilerine açtığı sistem üzerinden satılacak taşınmaz üzerindeki rehinleri ve bağlı diğer hukuki kısımları görebilecekler ve bunlarla alakalı eksik evrak varsa yine Tapu Sicil Müdürlüklerinden talep edebilecekler. Bu aşamadan sonra hukuki olarak bir engel yoksa noterler bir satış sözleşmesi düzenleme suretiyle satış aşamasının ilk aşmasını yapmış oluyorlar. Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak." ifadelerini kullandı.
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