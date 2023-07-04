Yeni dönem bugün başladı! Gayrimenkul satışı noterden yapılacak!

Selçuk, "Noterlere ilk aşamada alıcı ve satıcı başvurduğunda yine Tapu Sicil Müdürlüklerinin kendilerine açtığı sistem üzerinden satılacak taşınmaz üzerindeki rehinleri ve bağlı diğer hukuki kısımları görebilecekler ve bunlarla alakalı eksik evrak varsa yine Tapu Sicil Müdürlüklerinden talep edebilecekler. Bu aşamadan sonra hukuki olarak bir engel yoksa noterler bir satış sözleşmesi düzenleme suretiyle satış aşamasının ilk aşmasını yapmış oluyorlar. Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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